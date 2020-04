Social Video 4 minuti La crema di pane e cicoria di Domenico Marcone

La creatività è la caratteristica che rende unico uno chef.E a Domenico, giovane cuoco di Corato, la creatività certamente non manca.Con del pane raffermo e un po' di cicoria è riuscito a preparare un gustoso piatto, semplice da realizzare in casa da chiunque. Brevi e semplici passaggi per una ricetta da incorniciare.