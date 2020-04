Lo strudel di Giulia

Social Video 4 minuti Lo strudel di mele di Giulia

Nuova puntata della nostra rubrica dedicata alla cucina fatta in casa.Quest'oggi ospitiamo la ricetta di un gustoso dolce, lo strudel di mele con marmellata di fragole che la nostra lettrice Giulia ha voluto regalarci.Un dolce dalla preparazione non particolarmente difficile ma dal gusto superlativo.Passo per passo Giulia ci spiega come realizzare questa prelibatezza, dando un tocco di bontà alle nostre giornate a casa.