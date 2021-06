Piccoli cittadini a Palazzo di Città

Una mattinata interessante e costruttiva, quella vissuta lunedì 7 giugno 2021, daibambini della scuola dell'infanzia "Giovanni Paolo II" dell'I.C. Cifarelli-Santarella di Corato, ospiti del Palazzo di città.Ad accoglierli il Sindaco Corrado De Benedittis e l'Assessore alla pubblica istruzione Beniamino Marcone.L'incontro è avvenuto a conclusione di un intenso percorso di educazione civica dal titolo "Io cittadino...scopro…", che quest'anno ha accompagnato i piccoli alla scoperta del proprio paese, con la sua appassionante storia e i suoi monumenti, portandoli ad essere attenti osservatori del proprio ambiente urbano, consapevoli dell'importanza di "avere a cuore" il benessere di tutti i cittadini, promuovendo iniziative di difesa e tutela dell'ambiente in cui si vive.A scuola i bambini hanno ascoltato racconti, raccolto immagini, disegnato, manipolato, cantato giocato, dialogato, costruito la propria idea di cittadinanza efinalmente lunedì, carichi di emozione ed entusiasmo, si sono recati a questoimportante appuntamento, portando in dono un cartellone realizzato dagli stessibambini, dove erano rappresenti luoghi, monumenti, giardini, scuole, persone, di Corato.Tante le domande rivolte al Primo Cittadino: come si diventa Sindaco, da dove deriva questo nome, come si può inquinare meno, le richieste di piste ciclabili per andare in bici con mamma e papà , più spazi verdi per rendere più bella e più vivibile la nostra città.Il Sindaco e l'Assessore hanno prestato attenzione a tutte le domande e risposto a tutte le curiosità dei piccoli. Minuscoli semi di quel dialogo costruttivo che auspichiamo cresca con e dentro i piccoli alunni, avvicinando cittadini eamministrazione per la costruzione sinergica di una città a misura...di bambini.L'incontro ha raggiunto il suo massimo momento celebrativo, quando il sindaco ha firmato e consegnato ad ogni bambino la sua carta d'identità, un gesto simbolico per farli sentire più cittadini e parte integrante di questa società.Una bella foto di gruppo immortala l'evento, che di certo resterà nella memoria di questi giovanissimi cittadini.Un sentito ringraziamento da tutti i bimbi e dalle loro insegnanti va all'Amministrazione Comunale per la disponibilità e l'accoglienza.