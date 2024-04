Sul posto la Polizia Locale per consentire il ripristino della viabilità

Da oggi pomeriggio chiusa al traffico veicolare via Lago Baione la strada che collega la città alla zona Bracco.Per lavori programmati per il deflusso delle acque piovane si sono create delle buche, forse a causa dei lavori, che hanno costretto la polizia locale a chiudere il traffico ed avvisare la ditta responsabile al ripristino della carreggiata.Il traffico è consentito normalmente da via Ruvo verso la zona Bracco e verso il nosocomio cittadino.