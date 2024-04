Furto in gioielleria a Corato nel cuore della notte

Da quantificare il bottino: malviventi in fuga

Avrebbero agito poco dopo le 2 di questa notte, mettendo a segno un cospicuo furto ai danni di una gioielleria coratina in largo Plebiscito.Ignoti avrebbero dapprima abbattuta la telecamera di videosorveglianza posta nei pressi dell'attività commerciale, e poi sarebbe riusciti a introdursi nel negozio forzando l'ingresso e trafugare un bottino di diverse migliaia di euro di valore, ma la cifra è ancora da quantificare con precisione, così come anche i danni subiti. Dopo il colpo, si sarebbero dati alla fuga a bordo di un suv.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Molfetta, con l'ausilio di una pattuglia di Terlizzi. Indagini in corso.