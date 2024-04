San Cataldo 2024: le date della festa del Santo Patrono di Corato

La deputazione maggiore di San Cataldo ha annunciato le date ufficiali della festa del Santo Patrono della città di Corato.La novena in onore di San Cataldo si terrà dal 1° al 9 maggio 2024. Durante questi giorni, vi saranno le seguenti attività:- Ore 18:15: Santo Rosario- Ore 19:00: Santa Messa e Coroncina al SantoIl 2 maggio 2024, alle 20:00, si terranno la benedizione e l'inaugurazione dell'Altarino Devozionale in Via Roma, 84 (sede della Deputazione). Quest'opera è stata eseguita dal signor Antonio Murlo.La Festa di San Cataldo sarà celebrata il 10 maggio 2024. Il programma di questa giornata speciale include:- Ore 11:00: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo, insieme al clero cittadino. Le autorità civili e militari, le confraternite e le associazioni cattoliche saranno presenti.- Ore 18:15: Santo Rosario- Ore 19:00: Santa MessaInfine, i solenni festeggiamenti in onore del nostro patrono San Cataldo si svolgeranno nei giorni 17-18-19 agosto 2024.