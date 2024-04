Sposo accoltellato prima del matrimonio: assolto il fratello 47enne

Non fu lui,, a tentare di uccidere suo fratellopronto a salire sull'altare per coronare il giorno più bello della sua vita in una lite causata da un mancato invito al matrimonio. L'ha deciso il collegio del(presidente) che lo ha assolto «per non aver commesso il fatto».L'accusa che nel luglio del 2022 gli costò l'arresto - con lui, anche suo figlio di 21 anni, giudicato con il rito abbreviato - e poi il processo era di tentato omicidio in concorso. Al termine del dibattimento, la pubblica accusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero, aveva chiesto la condanna a, ma il collegio giudicante ha accolto la tesi della difesa, sostenuta dall'avvocato, assolvendo l'uomo con formula piena.I fatti risalgono al 1 luglio 2022, quando per screzi montati in ambito familiare, catalogati come «futili motivi» - alla base del fatto, la presunta vendetta dell'uomo non invitato alle nozze -, il 47enne si presentò vicino all'abitazione del fratello minore, in via Eschilo: il 36enne, una volta aperta la porta di casa, scese in strada e la tensione salì. Un litigio come tanti altri. Con la differenza che dalle parole si passò alle vie di fatto, e poi alla violenza. Cieca. La discussione subito degenerò.Il 21enne, incitato dal padre con frasi del tipo «daglieli forte a tutte e due», avrebbe sferrato prima un fendente all'indirizzo dello zio, colpendolo al fianco, e poi al futuro cognato della vittima, colpevole di avere fatto da paciere: fu colpito con benche gli perforarono il polmone destro. Questione di millimetri e gli effetti sarebbero stati altri. I due feriti, soccorsi dale portati alal, furono ricoverati in gravi condizioni.Dopo l'iniziale ricovero in prognosi riservata, le loro condizioni migliorarono, mentre le rapide indagini deiconsentirono di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere «gravi indizi di colpevolezza» sul conto dei due indagati. Poco prima del litigio fu data alle fiamme l'auto del padre della futura sposa, al termine della serenata organizzata dal 34enne davanti casa della donna, su cui, però, al momento non sono state accertate responsabilità.Intorno alle 2 di notte, infine, sarebbe scoppiata la lite in strada culminata nel duplice accoltellamento, avvenuto proprio a poche ore dal matrimonio del 36enne. Il 47enne finì in carcere e infine agli arresti domiciliari, ma. Le motivazioni della sentenza saranno rese note in 90 giorni.