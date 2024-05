Maggio dei Libri presentazione dell'albo illustrato "E se la morte fosse un bosco?" di Chiara Scardicchio

Powered by

C'è un modo giusto per parlare della morte ai bambini? Secondo Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia Generale e Sociale presso l'università degli studi di Bari A. Moro, non c'è un modo giusto, perché ogni bambino ha il suo universo interiore.Così, un giorno, anche lei si ritrova a dover rispondere ad una domanda scomoda posta da suo figlio Gabriele di 4 anni, che le chiede se anche loro sarebbero morti.Da questo quesito, così grande e doloroso, ha inizio il viaggio nel quale Gabriele conduce la sua mamma Chiara nel bosco, viaggio dal quale è nato un albo, "E se la morte fosse un bosco?" illustrato da Hanieh Ghashghaei, che l'autrice presenterà oggi, a partire dalle ore 18:30, nella sala consiliare del Comune di Corato.Nel corso della presentazione, organizzata nell'ambito del Maggio dei Libri dall'associazione Adisco – Sezione territoriale di Corato ODV in collaborazione con le sezioni locali di Admo, Aido, Avis e Rotary, patrocinata dal Comune di Corato, introdotta e fortemente voluta dalla presidente Adisco Luisa Belsito, vi sarà anche un intermezzo musicale a cura del maestro Pietro Catucci.