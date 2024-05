La legalità è un sentimento il libro di Nando Dalla Chiesa

Sabato 11 Maggio alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Corato si terrà la presentazione del nuovo libro di Nando dalla Chiesa, intitolato "La legalità è un sentimento".L'evento patrocinato dai Comuni di Corato e Spinazzola è organizzato dal Lions Club Castel del Monte Host con il supporto dei Lions Club di Barletta, Andria e Minervino oltre a numerose associazioni culturali coratine.Insieme con il Prof. Dalla Chiesa, si discuterà del concetto di legalità come "educazione al conflitto" in una società complessa dove il ruolo di cittadino non significa solo osservare le leggi, ma capire e rispettare il quadro culturale da cui le leggi emergono. La cultura, insieme con l'arte è infatti fondamentale per comprendere e rielaborare il valore della legalità per cui bisognerebbe intervenire in modo personale quando si percepisce una ingiustizia e andare contro corrente quando si ritiene che la corrente sociale si muova in una direzione sbagliata.La partecipazione è libera e gratuita e può essere un utile momento di riflessione e dibattito intorno alla legalità e alla giustizia che sono le basi di una società più equa e solidale.