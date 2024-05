Per una Corato eco-sostenibile incontro organizzato dall'ArcheoClub

La Sede dell'Archeoclub d'Italia aps "Padre E. D'Angelo" di Corato è lieta di annunciare il convegno finale afferente il progetto "Per una Corato eco-sostenibile" di cui all'Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 cofinanziato dalla Regione Puglia con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L'evento si terrà sabato 11 maggio, a partire dalle ore 8:30, presso l'auditorium del liceo artistico Federico II "Stupor Mundi", con l'obiettivo di celebrare il successo delle attività sin qui svolte e a diffondere le conoscenze acquisite nel corso dell'intero programma e che, appare doveroso informare, sarà una opportunità preziosa per rafforzare i legami tra le diverse realtà del territorio e sviluppare strategie condivise da promuovere oltre la naturale scadenza del progetto stesso.Le attività educative ed esperienziali realizzate con il partner di progetto, l'associazione culturale Agorà 2.0, in collaborazione con l'Istituto comprensivo Tattoli – De Gasperi, con il ridetto liceo artistico Federico II, , con l'Amministrazione comunale e l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, forniranno una panoramica sulle esperienze di successo e le lezioni apprese, sui risultati ottenuti e a tendere, offrendo spunti e suggerimenti per promuovere una maggiore tutela dell'ambiente e diffusione della cultura del consumo responsabile.Durante l'evento, verrà infatti dedicato un focus speciale sulle varie strategie innovative adottate per affrontare queste sfide: dai percorsi artistico-creativi ai laboratori, ai workshop alle attività formative, informative ed educative; alle azioni di sensibilizzazione atte ad informare la comunità sull'importanza della corretta gestione dei rifiuti e sulle pratiche di riduzione, riutilizzo e riciclo; alle modalità di implementazione della raccolta differenziata attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti, insegnanti e cittadini nella corretta separazione dei materiali riciclabili; alla promozione del riciclo creativo per incentivare il riciclo creativo dei materiali di scarto, ma non solo.Il principio "Per una Corato eco-sostenibile" non cesserà i suoi effetti alla scadenza dei termini giuridici del progetto; le esperienze acquisite e le successive attività educative e formative della Sede Locale dell'Archeoclub D'Italia renderanno gli studenti portavoce di una nuova mentalità orientata al rispetto dell'ambiente, motivandoli ed educandoli sin dalla tenera età.Le Istituzioni, la cittadinanza, gli stakeholder, le scuole cittadine e le associazioni sono invitate a partecipare attivamente al convegno, contribuendo con le proprie esperienze e idee a creare un futuro più sostenibile per tutti.