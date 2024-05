Eco-Estramurale, lavori al via.. anzi, no!

Eco-Estramurale, slitta la partenza dei lavori? Con l'ordinanza n° 86, emessa il 7 Maggio dal Comandante della Polizia Locale, si preannunciava l'inizio dei lavori con il divieto di sosta su entrambi i lati dell'Estramurale, a partire dall'8 Maggio 2024. Questo atto sembrava segnare l'avvio di una fase operativa attesa da tempo.Tuttavia, in un colpo di scena, la stessa ordinanza è stata revocata nel corso della giornata del 7 Maggio. Le ragioni fornite per questa decisione includono "una errata e fraintesa comunicazione" tra l'impresa incaricata dei lavori e il Comando di Polizia Locale, e l'ammissione che "sono in fase di definizione ancora alcuni aspetti circa tempi e modalità d'inizio dei lavori".Quali sono gli aspetti ancora indefiniti? E perché c'è stata una comunicazione così confusa e a ridosso della data indicata? La situazione attuale è tutt'altro che cristallina. Resta ora da vedere come l'amministrazione risponderà a questo nuovo colpo di scena, con l'impressione che la questione Eco-Estramurale sarà nella città di Corato, la telenovela dei mesi a venire.