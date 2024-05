Inizia la PrimaVera Fest, a Corato con la 1° Sagra della Carne di cavallo “Il Borgo che fiorisce”

Un segno di rinascita con luci, colori e soprattutto tanta bellezza che stupirà quanti visiteranno il "Borgo che fiorisce". A Corato inizia così La PrimaVera Fest. Quando? Venerdì 10 maggio in Piazza Sedile a partire dalle 18.30 inizierà la grande festa che per un mese animerà le strade del centro storico e non solo.Promossa dal Comune di Corato insieme al Gal Le Città Di Castel Del Monte e Slow Murgia, la PrimaVera fest aspetta tutti per celebrare l'inizio della stagione più colorata dell'anno. Passeggiando per le vie di Corato chiunque potrà ammirare le splendide installazioni che saranno inaugurate venerdì 10 maggio e che stupiranno tutti coloro che alzeranno lo sguardo verso un cielo pronto per essere fotografato. E non solo, per l'occasione il borgo si trasformerà in un giardino urbano dove, in ogni angolo, sboccerà una festa che coinvolgerà tutti, grandi e piccini tra laboratori, musica, colori vivaci e profumi delicati che raccontano la storia e la tradizione della città di Corato. Una cultura espressa dai piatti tipici come quelli che si potranno degustare nel weekend.La PrimaVerafest infatti, proseguirà sabato 11 e domenica 12 maggio con la prima edizione della Sagra della Carne di Cavallo. Un evento che celebra le tipicità del nostro territorio attraverso uno dei pilastri della cucina locale di Corato. Nelle strade del "Borgo che fiorisce", la Confcommercio di Corato insieme alle attività Food e Beverage si uniranno per presentare una gamma di piatti che spaziano dai classici ai più innovativi, tutti rigorosamente a base di carne di cavallo. Acquistando un ticket di 7 euro negli appositi info point allestiti all'inizio del percorso enogastronomico, chiunque potrà degustare le diverse preparazioni offerte dai locali aderenti all'iniziativa con un bicchiere di vino, cocktail o un gelato. Oltre alla degustazione di piatti a base di carne di cavallo, ci sarà tanta musica e intrattenimento in Piazza Sedile e in Piazza di Vagno.Il programma completo è consultabile sulle pagine facebook La PrimaVeraFest – Corato.