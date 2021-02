Linea telefonica in tilt, disagi in tutta la Città metropolitana

In città come in altri luoghi in tutta Italia dal primo pomeriggio molti utenti segnalano grossi problemi

WindTre non va, o come si dice è "down". Dal primo pomeriggio di oggi in tutta la città metropolitana di Barie in molte altre grandi città italiane, si registrano problemi sulla rete soprattutto in merito all'effettuare e ricevere chiamate, anche se alcuni utenti lamentano anche problemi con la linea internet al punto di non riuscire a lavorare in smart working.Nessuna nota ufficiale dell'azienda al momento è giunta a chiarire cosa stia succedendo.