I gestori dei negozi di telefonia: «Lasceremo aperte le nostre attività anche se con orari ridotti»

La notizia è di dominio pubblico: siamo in un periodo storico senza precedenti, dove l'invito ( da noi ampiamente condiviso) è quello di rimanere a casa, per ripartire, il prima possibile, più forti di che mai. Siamo altrettanto consapevoli che in circostanze eccezionali come queste, poter restare in contatto "a distanza" con i propri cari è di fondamentale importanza così come è importante per ognuno di noi essere informato in tempo reale sugli avvenimenti del paese.E i new media in questo svolgono un ruolo da protagonisti.Avremmo voluto seguire la scia di tante altre aziende che ammiriamo e chiudere, in via precauzionale, i nostri negozi, ma riteniamo che i servizi da noi offerti giochino un ruolo centrale in tali situazioni. Di qui la scelta di restare aperti, ma con orari ridotti, al fine di garantire i servizi indispensabili ai nostri clienti e seguendo tutte le misure di sicurezza.Questi gli orari che effettueremo fino a nuova comunicazione:MATTINA ORE: 9-11POMERIGGIO ORE: 17-19Siamo certi che condividerete questa nostra scelta, torneremo più forti che mai.. Nel frattempo abbiamo i nostri smartphone per restare connessi :-)Negozi aderenti:SimFonia – Viale IV Novembre, 89Tel. 0802370871Whatsapp. 3805335121Vodafone store – Corso Garibaldi, 110Tel. 0808508513Whatsapp. 3471517171Tanti Auguri Telefonia – Corso Cavour, 15Tel. 0802463643Whatsapp. 3505424222Phonix Store– Viale Cadorna, 79Tel. 0808425373Whatsapp. 3282223415Negozio WindTre – Corso Garibaldi, 101tel 080 967 4560Whatsapp 392 967 4560Negozio Tim Corato – Corso Garibaldi,68Tel. 080 898 7274Whatsapp. 339 690 0570