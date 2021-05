Linee telefoniche e internet down anche a Corato

Sono diverse le segnalazioni di disservizio delle linee telefoniche e della connessione a internet rilevate a macchia d'olio in tutta Italia. Anche Corato non è stata risparmiata dal lungo down che pare essere iniziato intorno alle ore 23.00 di giovedì 29 aprile.Utenti di rete mobile e fissa di WindTre, TIM e Vodafone Station hanno rilevato gradualmente su tutto il territorio nazionale così come anche nella nostra città, difficoltà nella connessione internet e assenza di linea telefonica tanto da rendere impossibili le telefonate ma anche difficili le stesse segnalazioni di disservizio alle compagnie telefoniche tramite app, social e numeri verdi.Anche su DownDetector non mancano i commenti in tempo reale, ma ancora non si conoscono le cause nè l'entità del problema che lascia isolati molti clienti impedendo anche il lavoro in modalità agile. Un disagio che ha purtroppo interessato anche la nostra redazione.Il malfunzionamento pare aver interessato soprattutto le linee domestiche e meno quelle mobili, per le quali si rileva comunque una connessione lenta oltre a disturbi di linea.Vodafone ha comunicato ai propri utenti che hanno aperto un ticket una risoluzione del problema entro le 48 ore dalla segnalazione e pare che la situazione stia gradualmente rientrando già a partire dalla giornata del 2 maggio anche se molti utenti segnalano ancora disservizi.Ultimamente si stanno ripetendo con una certa frequenza problemi di questo genere, l'ultimo risale a 7 e 8 marzo.