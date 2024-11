A Corato il 16 novembre una giornata dedicata al medico santo Giuseppe Moscati

In occasione del trentannale del gruppo Fratres Corato donatori di sangue, lo scorso giugno è stata donata in chiesa Matrice un'icona del santo medico Giuseppe Moscati, straordinario dottore napoletano vissuto agli inizi del secolo scorso, vicino ai poveri e agli ammalati.Nel giorno a Lui dedicato nel calendario liturgico del 16 novembre, il gruppo Fratres Corato propone due iniziative: la mattina dalle 8 presso l'ospedale Umberto I ci sarà la donazione del sangue con l'equipe del centro trasfusionale del Policlinico di Bari e in serata alle ore 18 30 in chiesa Matrice una celebrazione eucaristica a cura del rettore don Gino de Palma. Sono invitati tutti i medici di famiglia, si pregherà per loro, per il loro impegno e servizio, per gli ammalati, gli anziani, i bambini, i poveri della città, i donatori di sangue coratini. Al termine della messa saranno benedetti i camici dei medici sull'esempio del grande professor Moscati.Per chi fosse interessato a partecipare alla raccolta della donazione del sangue è consigliabile prenotare telefonicamente la propria presenza.Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al 3486069021 o al 3384188402.La successiva giornata di donazione si terrà sabato 1 dicembre in ospedale.