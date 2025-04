CoratoHub: un ponte di sapori tra Corato e l'Ungheria

ha varcato i confini nazionali, portando i sapori autentici di Corato direttamente in Ungheria. Si è conclusa sabato scorso, 29 marzo, una settimana indimenticabile, ricca di scambi culturali e culinari, nell'ambito del progetto Erasmus. Studenti provenienti da Ungheria, Portogallo, Romania e Slovenia, ospitati a Corato, Ruvo e Terlizzi dalle calorose famiglie locali, hanno vissuto un'esperienza straordinaria.Grazie all'impegno del liceo scientifico di Ruvo, questi giovani studenti hanno intrapreso un viaggio emozionante, alla scoperta delle bellezze del nostro territorio e, soprattutto, dei suoi sapori unici. In soli sette giorni, hanno avuto l'opportunità di assaporare un'ampia varietà di delizie locali, dal dolce al salato, immergendosi in un'esperienza culinaria indimenticabile.ha svolto un ruolo chiave in questa avventura, accompagnando gli studenti e i docenti nel loro viaggio di ritorno in Ungheria. Non solo: ha anche presentato loro il portale, offrendo la possibilità di acquistare i prodotti tipici di Corato direttamente online. Un modo per mantenere vivo il legame con la nostra città e per promuovere le eccellenze locali oltre i confini nazionali.«Siamo convinti che il successo di CoratoHub sia strettamente legato al successo di tutta la comunità. Insieme, possiamo far conoscere i sapori unici della nostra terra e creare opportunità di crescita per le attività locali. Confidiamo in un ritorno di questi giovani ambasciatori del gusto, perché il turismo è fatto di persone, di incontri e di scambi. E noi siamo pronti ad accoglierli a braccia aperte!».