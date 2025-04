All’Incoronata uno spettacolo sui passi di don Tonino Bello

Nel percorso verso la Pasqua, in questo Anno Santo che ci invita a essere "pellegrini di Speranza" e a percorrere la strada dell'Amore e del Vangelo, la famiglia francescana e la parrocchia Maria Santissima Incoronata propongono "Piedi sporchi", uno spettacolo-testimonianza degli insegnamenti di don Tonino Bello, il Vescovo della Pace e degli ultimi, Pastore itinerante dei nostri giorni, dichiarato venerabile da Papa Francesco."Piedi sporchi" è l'incontro con Don Tonino Bello vescovo di Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e Terlizzi. Un uomo che con i suoi passi ha solcato la strada maestra per noi giovani di quelle terre, che ci ha insegnato a non avere paura di innamorarci di Dio, che ha trasformato l'indifferenza di un'intera popolazione in forza motrice per cambiare la storia della nostra Puglia e non solo. È necessario parlare dei suoi instancabili piedi e dell'orma che hanno lasciato in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e amarlo; ed è necessario farlo conoscere alle nuove generazioni che vagano sulle orme di testimoni effimeri e poco credibili. (Testo: Teatro dei Cipis).Lo spettacolo - della Compagnia Teatro dei Cipis di Molfetta e con la regia di Giulia Petruzzella - è portato in scena dall'attore Corrado La Grasta, che ha incontrato e conosciuto don Tonino e ne racconta la preziosa eredità di fede, accoglienza, giustizia sociale e impegno per i poveri.L'appuntamento è per sabato 5 aprile 2025 alle ore 20:00, presso la chiesa Incoronata, con ingresso libero.