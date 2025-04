Avviso pubblico per gli enti del terzo settore sul reddito di dignità

Migliorare l'accesso alle risorse economiche, lavorative e culturali offerte dal territorio, aiutando i beneficiari a individuare e sfruttare le opportunità disponibili;

offerte dal territorio, aiutando i beneficiari a individuare e sfruttare le opportunità disponibili; Fornire strumenti e competenze per la ricerca attiva del lavoro , attraverso percorsi di formazione e accompagnamento;

, attraverso percorsi di formazione e accompagnamento; Rafforzare le reti di relazione sociale , favorendo l'integrazione nella comunità e il contrasto all'isolamento;

, favorendo l'integrazione nella comunità e il contrasto all'isolamento; Gestire la "dote educativa e di comunità" destinata a servizi ludici, ricreativi e culturali per migliorare la qualità della vita e favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Pubblicato l', disponibili a partecipare a un percorso di co-progettazione finalizzato a potenziare le opportunità di inclusione dei beneficiari del, attraverso interventi volti a:Nello specifico, le risorse potranno essere utilizzate per finanziare, come l'acquisto di libri scolastici, il corredo scolastico, la frequenza a laboratori didattici, campi scuola e altre iniziative volte a prevenire la povertà educativa tra i minori provenienti da contesti vulnerabili.La co-progettazione avrà una durata minima di, con la possibilità di estensione fino a, qualora vengano reperite ulteriori risorse finanziarie. Il budget complessivo disponibile per questa iniziativa è pari aGli enti del Terzo Settore interessati a partecipare dovranno presentare domanda entro il. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente all'indirizzoLa documentazioneEventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi di posta elettronica:ufficio.piano@comune.corato.ba.itservizi.sociali@pec.comune.corato.ba.itQuesta iniziativa rappresenta un'importante occasione per le realtà del Terzo Settore che desiderano contribuire attivamente al potenziamento delle politiche sociali locali, offrendo un supporto concreto ai cittadini più vulnerabili e promuovendo percorsi di inclusione e sviluppo sostenibile.«In un momento in cui il contrasto alla povertà rappresenta una priorità fondamentale per il nostro territorio, questa iniziativa costituisce un'opportunità concreta per offrire non solo contributi economici, ma nuove azioni utili a migliorare la qualità della vita, acquisire competenze per il mercato del lavoro e partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del territorio. - commentano i sindaci dei Comuni di Corato,, di Ruvo di Puglia,, e di Terlizzi,, unitariamente ai tre assessori alle Politiche Sociali, D. - Invitiamo tutti gli enti del Terzo Settore a cogliere questa opportunità, contribuendo con le loro competenze ed esperienze alla costruzione di un percorso condiviso di crescita e sviluppo sociale d'intesa con le istituzioni locali».