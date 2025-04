Cade con lo scooter rubato, soccorso dai poliziotti e denunciato per ricettazione

Ha fatto un incidente stradale a bordo di uno scooter rubato ventiquattrore prima. È successo a Corato, il 31 marzo scorso, quando gli agenti dellahanno soccorso e denunciato, accusato di ricettazione. Il veicolo è stato posto sequestrato, alla pari diritrovati nel bauletto.I fatti sono avvenuti nel pomeriggio: un equipaggio del, impegnato nei quotidiani controlli del territorio urbano, è intervenuto in via vecchia Barletta, dopo essersi imbattuto nel sinistro (la caduta autonoma del conducente di un veicolo a due ruote) ed essersi fermato per prestare soccorso al giovane. Sul posto, gli agenti hanno trovato a terra, in stato semi-cosciente, il conducente dello scooter, un 20enne, per il quale è stato subito chiesto l'intervento delAssicurato il giovane alle cure del personale sanitario, che l'ha portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedaledi Andria, gli agenti hanno, quindi, effettuato i rilievi dell'incidente, per capirne la dinamica e escludere le responsabilità di terzi nel sinistro. Gli accertamenti hanno interessato anche il mezzo a due ruote, un, che dalla banca dati in uso alle forze dell'ordine, è risultato da ricercare in quanto rubato proprio il giorno primaInoltre, nel bauletto sono stati ritrovati due utensili da artigiano. Il 20enne, intanto, raggiunto dai poliziotti in ospedale, non ha saputo fornire alcuna spiegazione sul possesso del mezzo e per questo, dopo gli accertamenti, è stato deferito in stato di libertà alla. È accusato di ricettazione.