Terremoto nella notte sul Gargano

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle ore 3.30 di martedì 1° aprile 2025 al largo della costa del Gargano, in prossimità di Torre Mileto, frazione del comune di Lesina, in provincia di Foggia.Il sisma è stato rilevato in mare, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ad una profondità di 6,2 chilometri. Non si lamentano danni a persone o cose.Ricordiamo che la scossa odierna ricade in una zona del Gargano soggetta ad eventi sismici, soprattutto lungo la linea di faglia che corre tra l'Adriatico settentrionale e meridionale.