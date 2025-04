Di tutti per tutti con tutti la Corsa di Miguel a Corato

Tutto è pronto per la manifestazione che si svolgerà domani mattina dalle 8.30 e che ricorda la figura di Miguel Benancio Sanchez, maratoneta poeta argentino desaparecido nel 1978, una delle vittime della dittatura che mise sotto uno scacco feroce il paese sudamericano fra il 1976 e il 1983. Ma il ricordo vive nel futuro e nella voglia di fare sport, uno sport che coinvolga tutti e che non lasci indietro nessuno.E allora ecco questa allegra geografia di iniziative.Sarà la scuola "Tattoli ade Gasperi", capofila del progetto, a fare da padrona di casa alla manifestazione, per la tappa concludiva regionale, che prevede la partecipazione di tutti gli istituti comprensivi della località, " Tattoli De Gasperi " "Imbrianti Picarreta", "Fornelli Giovanni XXIII" e "Cifarelli Santarella Battisti"....414 studenti delle classi V primaria e della scuola sec. Di primo grado.I docenti di scienze motorie della De Gasperi, e l'organizzatore dell'evento venticinquenne, il giornalista Valerio Piccioni, hanno disegnato davanti alla scuola un percorso di 330 metri che i più piccoli percorreranno una sola volta in uno Staffettone e i più grandi per due o tre volte in alcune gare individuali sempre però in un clima e in un'atmosfera festosa.La Corsa di Miguel a Corato, patrocinata dal Comune diCorato, dal Coni Puglia e da Sport e Salute, con l'aiuto dell'Ufficio Scolastico Regionale, è stata preceduta da seminari tenuti nelle scuole del territorio,a Corato al Tattoli De Gasperi per la Settimana della diversabilita, dal tema "Lo sport è un mappamondo", un viaggio nella bellezza dello sport inclusivo e per tutti.