Investire nella salute mentale dei giovani: una necessità per il futuro

Essere giovani significa vivere un periodo di immense potenzialità: energia, sogni e progetti che si intrecciano per costruire il proprio futuro. Tuttavia, la gioventù porta con sé anche un senso di incertezza e vulnerabilità.Questo è il momento della vita in cui le emozioni sono più intense, ma la capacità di gestirle è ancora in evoluzione, sia biologicamente che adattivamente. In un mondo che ci impone ritmi frenetici, iperstimolazione e una mentalità individualista e performante, molti giovani si trovano sotto una pressione insostenibile.Questo contesto di stress spesso genera disagi che, se non accolti e affrontati da figure di supporto, possono condurre verso comportamenti rischiosi: abuso di alcol e droghe, dipendenze o altre risposte negative alle dinamiche di appartenenza sociale.Il passo verso la psicopatologia, purtroppo, è breve, e sempre più giovani giungono all'attenzione degli psichiatri in condizioni gravi e difficilmente recuperabili.Il Progetto Salute Mentale Giovani nasce proprio con l'obiettivo di prevenire e gestire il disagio psichico, promuovendo la salute mentale e creando spazi di ascolto e supporto per i giovani. Sebbene passi importanti siano stati compiuti, è chiaro che c'è ancora molto da fare. Informazione, formazione genitoriale e interventi di assistenza precoce devono essere al centro di un impegno collettivo e costante.Conforto, comprensione e stimoli positivi sono gli strumenti più preziosi che possiamo offrire ai giovani. Investire nella loro salute mentale significa investire nel futuro di tutta la società.In un'epoca in cui sembra prevalere una "falsa gioventù" che tenta di prolungarsi indefinitamente, è essenziale sostenere una maturità autentica e consapevole, affinché i giovani possano affrontare le sfide della vita con resilienza e fiducia.