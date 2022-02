Addio a Nonna Lucia, la nonnina di Corato

Anche Nonna Lucia De Laurentis è andata via. La nonna di Corato, a 108 anni, si è spenta quest'oggi. Era la donna più anziana della città, la 63esima donna più longeva d'Italia.Nata nel 1913 ha vissuto due guerre mondiali, ha visto l'epidemia spagnola e l'epoca del Covid. Sempre lucida, sempre attenta e piena di vitalità nonostante alcuni dolori che la vita le aveva riservato, nonna Lucia era riconosciuta da tutti come la nonna dei coratini.Avevamo parlato di lei in tante circostanze, quando si recò l'ultima volta al seggio per eleggere il sindaco e quando festeggiò il suo ultimo compleanno, circondata dall'affetto dei suoi familiari. Gli stessi che l'hanno accudita e sostenuta sino alla fine.