L'IISS Tandoi accende il buio con evoluzioni di odori e sapori della nostra terra

È prossima ormai la cena al buio, l'evento culinario nato dalla sinergia della sezione locale di Corato dell'UIC e l'IISS Oriani Tandoi. Il 3 maggio alle ore 19,30, le stanze più belle dell'IPC Tandoi si accenderanno di buio per accogliere l'atteso evento della Cena al Buio, non l'occasione per raccontare la cecità, piuttosto una esperienza sensoriale che consenta di ESPERIRE e ABITARE pienamente i sensi, in tutte le loro, talvolta sconosciute, sfumature.Il personale, persone cieche, rappresentato dai soci della sezione locale di Corato dell' UIC traghettará gli ospiti nelle buie atmosfere, accogliendo e conducendo ai tavoli. Il menù, scritto in braille come anche le etichette apposte sulle bottiglie servite ai tavoli, racconterà gli odori e i sapori della nostra Terra, celebrando il nostro OLIO extravergine nella pregiata varietà della cultivar " La Coratina" in diverse EVOluzioni, declinate sapientemente, dall' antipasto al dessert, attraverso le diverse portate servite. La cena al buio che negli auspici prova a coniugare una diversa esperienza sensoriale e la valorizzazione del nostro territorio con le sue eccellenze gastronomiche, si configura come un vero e proprio esperimento sociale, accende i riflettori sul tema della piena inclusione e invita a riflettere, senza concessioni retoriche, sulle diverse abilità, che per i ciechi ( non chiamiamoli non vedenti, i ciechi sanno vedere diversamente) significa imparare strade di conoscenza diverse, percorrerle nel buio attraverso la ricerca di equilibri fisici e psicologici, rintoccare il tempo della propria vita con l' uso pieno di ogni senso, di tutti, escluso quello che passa attraverso la vista degli occhi. Ed é così che il SENTIRE, il TOCCARE, l' ODORARE, il GUSTARE possono diventare esperienze singolari che attraversate profondamente, sembrano moltiplicarsi, generando "SENSI NUOVI", efficacemente definiti come sotto-sensi, quello della CREATIVITÁ, della FELICITÁ, della RISATA, della MERAVIGLIA. Con o senza occhi per vedere, tutte le persone dovrebbero essere avvicinate ed educate ad un NUOVO SENTIRE, che a tutti permetta di cogliere "l' OLTRE" che sta nel mondo delle cose e delle persone della nostra vita.La Cena al buio al Tandoi sarà piacevolmente animata da una bella musica di sottofondo, piena di odori e profumi, delle chiacchiere complici dei commensali, in bocca il sentore fruttato, piccante e amaro del nostro olio. Tutt'attorno, il buio.