Dimenticano cuscino al San Nicola: era regalo della nuora morta nell'incidente ferroviario

Hanno dimenticato un cuscino da stadio al San Nicola dopo la partita tra Bari e Parma. Subito è scattato l'appello, perché quel cuscino non è un oggetto qualunque: era il dono fatto dalla ex nuora deceduta nell'incidente ferroviario del 12 luglio 2016, nel tratto tra Corato ed Andria delle Ferrovie del Nord Barese.L'appello è giunto a diverse testate giornalistiche dalla mamma dell'allora fidanzato della vittima, la 25enne Jolanda Inchingolo, morta tragicamente assieme ad altre 22 persone in quel maledetto e caldissimo giorno di luglio di 8 anni fa.«Aiutatemi a ritrovarlo - scrive Delia - lo abbiamo lasciato in Tribuna Ovest, settore E, appena sotto la tribuna stampa». Un appello accorato, passato per diverse testate giornalistiche. Un ricordo di un dolore profondo e di una ragazza che, attraverso quell'oggetto, è sempre presente con chi l'ha amata. Chiunque lo avesse ritrovato può rivolgersi alla nostra redazione.