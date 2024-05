L'Automurgia Baskin Corato è campione di Puglia e Molise

Continua la strepitosa stagione dell'AutoMurgia Baskin Corato, che non fallisce l'appuntamento della finale playoff e, battendo Trani, si laurea campione del campionato Puglia/Molise di baskin.I coratini infatti, guidati dai coach Vincenzo Di Gennaro e Francesco Di Tommaso, nella finalissima playoff giocata sabato sera al PalaSport di Andria, hanno battuto la Fortitudo Trani 97-82 al termine di una gara giocata bene e sempre stata in grande equilibrio, con il primo tempo che si è chiuso con i coratini, per l'occasione in maglia verde, che all'intervallo erano avanti 43-41.Decisivi quindi gli ultimi due quarti con la squadra neroverde che si è imposta sui pur forti e determinati avversari scatenando l'entusiasmo dei tanti supporters accorsi nella città andriese per incitarli e supportarli.Una vittoria che ha riempito di entusiasmo tutti i coratini presenti, a cominciare dal presidente Antonio Marulli e dal Patron e main sponsor della squadra AutoMurgia Vincenzo Lobascio, che hanno applaudito giocatori e staff per questo ennesimo prestiogioso traguardo centrato dopo il Trofeo Delle Regioni e la partecipazione alle final four di Coppa Italia dell'anno scorso.Ora la vittoria del campionato interregionale e non è finita qui visto che questa vittoria ha aperto le porte all'AutoMurgia Baskin Corato dell'interzona di Messina, dove nel prossimo fine settimana (sabato 11 e domenica 12 maggio) si sfideranno, oltre ai coratini, le vincenti dei campionati di Lazio, Campania e Sicilia con in palio un solo posto per l'accesso alla fase finale nazionale.Un altro riconoscimento prestigioso per questo sport arrivato solo pochi anni fa a Corato ma che sta già riscuotendo numeri importanti a livello sociale ed anche sportivo!