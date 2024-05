Porta Futuro, ecco il primo appuntamento del "Caffè Linguistico"

Ieri, a Corato, si è tenuto un evento che segna un passo avanti significativo verso l'integrazione culturale e l'apprendimento linguistico: il primo incontro del Caffè Linguistico presso la sede di Porta Futuro. Con il patrocinio del Forum dei Giovani e di Porta Futuro, questo progetto ambizioso mira a migliorare le competenze in lingua inglese dei cittadini di Corato.L'evento di ieri ha riscosso un successo straordinario, attirando un pubblico eterogeneo e garantendo una partecipazione attiva che ha reso l'esperienza sia stimolante che coinvolgente. Grazie a una serie di giochi linguistici, creati dal dottor Luigi D'Introno, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di affinare le proprie abilità in inglese, mentre allo stesso tempo hanno potuto stringere nuove amicizie e conoscenze.Al termine della "lezione" poi, vi è stato anche un momento conviviale tra i partecipanti, che ha cementato ancor di più il nuovo gruppo.Questo progetto non solo risponde a un'esigenza crescente di competenze linguistiche nel contesto della globalizzazione e della multiculturalità, ma sottolinea anche l'importanza di essere cittadini del mondo, pronti a comunicare e interagire in un ambiente sempre più connesso.Il prossimo appuntamento del Caffè Linguistico è previsto tra due settimane, e si preannuncia già come un altro momento imperdibile per la comunità di Corato. Ulteriori dettagli saranno comunicati a breve, mantenendo alta l'attesa e l'entusiasmo per questa iniziativa che promette di arricchire la vita culturale e sociale della città.