Lavori in via Lago Baione, prevista una chiusura di 5 mesi per il cantiere

Il Comune di Corato ha appaltato i lavori di Salvaguardia Idraulica IV stralcio. L'intervento prevede, tra gli altri la realizzazione di un tombino idraulico al di sotto di Via Lago Baione. Per realizzare l'intervento in sicurezza e garantire la pubblica incolumità, considerata la profondità dello scavo, occorre chiudere al traffico un tratto di via Lago Baione (tra via Donati ed il ponte della Ferrotramviaria).Per chi proviene da Strada Esterna Bracco, per raggiugere Corato dovrà deviare sulla strada provinciale n. 2 (Corato – Ruvo). Per agevolare il traffico da Corato verso via Lago Baione verranno effettuati interventi manutentivi su via Giolitti, dal Panificio Leuci fino al Ponte della Ferrotramviaria.