Per il concorso Euterpe nessun sostegno al ribasso

Per il concorso Euterpe, l'amministrazione ha proposto lo stanziamento di un contributo economico e strumentale, frutto del dialogo avuto nel corso dei mesi con gli organizzatori e comunque in linea con quanto già erogato per sostenere lo svolgimento dell'edizione 2023.In febbraio, l'organizzazione del concorso chiedeva impegni precisi ma, come è noto, lo stanziamento delle somme necessarie deve seguire un rigoroso iter amministrativo, a partire dall'approvazione del bilancio di previsione, senza il quale gli atti amministrativi che impegnano l'ente non possono essere concretamente redatti.Durante le numerose interlocuzioni, in ogni caso, abbiamo ripetutamente espresso l'intenzione di sostenere il progetto. E le intenzioni non è nostro costume basarle sul nulla.In aprile, l'organizzazione manifestava, in maniera informale, la volontà di rinunciare al progetto per via di questa mancanza di certezze. Nonostante ciò, una volta approvato il bilancio di previsione, ho personalmente chiesto all'organizzazione del concorso di manifestare le reali intenzioni. In questa occasione, mi è stata espressa la volontà di proseguire nel progetto. A questo punto, ho espresso la possibile disponibilità da parte dell'ente a sostenere il concorso con un contributo economico e 5 giornate di utilizzo gratuito del teatro, che tradotto in numeri avrebbe confermato quanto di fatto stanziato per l'edizione 2023: certamente un investimento significativo.Giorno dopo giorno ci impegniamo per garantire alla nostra comunità il "bene possibile" nella correttezza delle procedure e nel rispetto delle norme. Certamente fa male lo stravolgimento della realtà.A volte è davvero avvilente scoprirsi costantemente traditi dalla ingiustificata dis-onestà intellettuale di chi ti incontra, ti parla e ti racconta.