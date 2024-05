Un laboratorio di letture ad alta voce per i ragazzi di Corato

Il Presidio del Libro di Corato, in questo Maggio dei libri, seguendo il filone Lib(e)ri di sognare, propone ai ragazzi da 11 a 13 anni della nostra Città che Legge, un laboratorio di letture ad alta voce:Per viaggiare alla scoperta del mondo, sospesi tra mondo quotidiano e mondi immaginati, attraverso albi illustrati.in Piazza Vittorio Emanuele leggeremo La valigia di Angelo Ruta ed. Carthusia, Tempesta di Guojing, ed. Terre di Mezzo., presso la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, in via M.R. Imbriani 35, scopriremo Li e la Luna di Cristina Sedioli, Artebambini ed., Hokusai Pop ups di Courtney Watson Mc Carthy, e Svelare il Giappone di Mario Vattani ed. Giunti.Partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria aSi invitano i ragazzi a portare un libro adatto a bambini e ragazzi e lasciarlo nella little free library in piazza Vittorio Emanuele, accanto all'area giochi, per prenderne un altro in maniera da favorire il libero scambio di libri.Iniziativa promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro, con il patrocinio del Comune di Corato e il sostegno della Fondazione Luigi e Maria De Benedittis.