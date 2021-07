Avvistate famiglie di delfini nelle acque di Oasi Torre Calderina a Molfetta

Nel blu dipinto di blu, tra natura e delfini. È il panorama estatico che si può ammirare a Torre Calderina, oasi naturale a Molfetta profondamente riqualificata nel corso degli ultimi anni sino a diventare luogo di frequentazione di intere famiglie di delfini.I meravigliosi mammiferi marini sono stati avvistati in questi giorni durante un'escursione a bordo del Caicco Yasemin Sultan di Bisceglie nelle acque antistanti l'Oasi Torre Calderina.«È stato un crescente processo di rinaturalizzazione dell'oasi – racconta Andrea Pertuso dello staff di Villaggio Lido Nettuno - Siamo partiti 10 anni fa quando non si aveva una buona percezione di questo territorio. Nel corso degli ultimi anni, grazie a un progressivo miglioramento dell'ambiente e delle acque, i monitoraggio realizzati da Arpa Puglia e da Legambiente hanno confermato l'eccellenza dell'acqua di Oasi Torre Calderina, riempiendoci di grande orgoglio poiché per noi è stato un processo che è durato molti anni e che adesso sta mostrando i suoi risultati».«La conferma della qualità dell'acqua di Oasi Torre Calderina non proviene sono dai dati scientifici – ci tiene a precisare Andrea, che nella sua carriera universitaria ha anche dedicato la tesi di laurea a questo luogo così speciale – c'è stato anche un riscontro dal punto di vista pratico: questa zona si è ripopolata di flora e di fauna, e l'avvistamento dei delfini in questi giorni è stato qualcosa di profondamente emozionante».Gli esemplari si sono avvicinati al caicco durante l'escursione verso l'oasi naturale, quasi giocando con l'imbarcazione che accompagna turisti e curiosi nelle acque di Puglia. «Con l'impegno e con la forza di volontà, giorno dopo giorno, possiamo dare la possibilità alla natura di riprendersi ciò che suo – conclude Andrea - Noi siamo semplice ospiti in quest'oasi, di cui ci siamo presi cura con grande affetto e attenzione: non dobbiamo osteggiare la natura ma favorirla, e i nostri ospiti apprezzano tantissimo questa qualità».