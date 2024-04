Ecoestramurale in consiglio comunale la revisione del progetto

Sarà la seduta di Consiglio Comunale che si terrà nella sala Consiliare del Palazzo di Città in prima convocazione il giorno 6 maggio 2024 con inizio alle ore 15.30 ed in seconda convocazione il giorno 10 maggio 2024 alla stessa ora,ad affrontare il tema dell'ecoestramurale ma nello specifico la revisione del progetto caldeggiato dalle forze di opposizione e sostenuto dalla petizione popolare.Per questo sarà anche convocato il primo firmatario della stessa petizione, per relazionare in merito alla petizione presentata.