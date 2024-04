Giochi della Chimica fase Regionale: ancora risultati soddisfacenti per l’Oriani

Il 27 febbraio si è svolta la Gara d'Istituto – categoria B (studenti del secondo triennio degli istituti "non specializzati in chimica") dei Giochi della Chimica, una manifestazione culturale organizzata ogni anno, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dalla Società Chimica Italiana e finalizzata a valorizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado che eccellono nelle materie scientifiche, e, in particolare, in Chimica, a promuovere tra i giovani l'amore per questa disciplina e a selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi internazionali della Chimica.Nati nel 1984 in Veneto su iniziativa del prof. Scorrano dell'Università di Padova, i Giochi della Chimica nel 1987 sono diventati una competizione nazionale articolata in tre momenti: una fase regionale, una fase nazionale e una fase internazionale.Alla fase di Istituto 2024, preliminare a quella regionale, hanno partecipato ben 1800 studenti pugliesi facendo sì che la Regione Puglia risultasse seconda a livello nazionale per numero di concorrenti. Tra loro anche 34 studenti dell'Oriani, frequentanti le classi IIIB e IIIC del Liceo Classico e le classi VA e VB del Liceo delle Scienze Umane. Dei partecipanti alcuni ragazzi della III B e della III C - rispettivamente a Indirizzo Scientifico e Medico-Sanitario - si sono classificati per partecipare alla fase regionale, svoltasi lo scorso 20 aprile presso il Campus Universitario dell'Università degli Studi di Bari.Gli esiti di questa prova, sebbene non vedano nessun Orianino accedere alla fase nazionale (vengono selezionati i migliori cinque classificati per regione italiana), registrano, tuttavia, un eccellente risultato per il nostro Liceo: l'alunno Alessandro Maria Ferrarese della IIIB, infatti, si classifica al 19° posto - su 416 studenti ammessi - ottenendo un punteggio decisamente più lusinghiero e più gratificante di tanti suoi coetanei frequentanti Licei Scientifici della Puglia.A lui i complimenti del Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, e dell'intero corpo docente del Liceo.La partecipazione dei nostri alunni a tale competizione e i soddisfacenti risultati conseguiti negli anni dai nostri ragazzi in altre gare (quali, ad esempio, il Rally Transalpino di Matematica) rappresentano per noi dell'Oriani un positivo feedback rispetto alle scelte che il Collegio Docenti pioneristicamente (correva l'anno 2002-2003!) ha adottato in merito all'Offerta Formativa dell'Istituto articolata in Indirizzi di Studio che introducono nuove discipline senza sovraccarico orario per gli studenti. Il Liceo Oriani, infatti, al fine di offrire percorsi formativi rispondenti alle istanze della sua utenza, ha attivato da ben vent'anni l'Indirizzo di Studi Scientifico che prevede il potenziamento della Matematica e delle Scienze, l'insegnamento della Fisica a partire dal primo biennio, l'introduzione del Laboratorio di Scienze e del Lettorato in Lingua Inglese con docente madrelingua. Più giovane, perché introdotto a partire dall'a.s.2018-19, è l'Indirizzo Medico-Sanitario nel quale, oltre al potenziamento della Matematica e delle Scienze, e all'anticipazione dell'insegnamento della Fisica al primo anno, è prevista l'introduzione del Laboratorio di chimica e biologia.Numerose, inoltre, le iniziative promosse per accompagnare gli studenti frequentanti l'Indirizzo Scientifico e Medico-Sanitario e consentire loro di conseguire una preparazione tale da poter scegliere con serenità qualsiasi percorso di studi universitario: dalle Olimpiadi della Matematica al Rally Transalpino di Matematica, dai PCTO ai Progetti di Potenziamento in Matematica, Fisica e Scienze rivolti agli studenti del quarto e quinto anno, orientati verso Facoltà universitarie di tipo medico-sanitario, scientifico, matematico, ingegneristico, architettonico.Per conoscere tali iniziative ma anche i progetti e gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il nostro sito web www.orianitandoi.edu.it e i nostri profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/