Apertura straordinaria dei centri raccolta rifiuti

Per venire incontro alle esigenze degli utenti, la Sanb ha disposto aperture straordinarie dei centri di raccolta rifiuti.Il centro di raccolta di via Mangilli resterà aperto oggi 1° maggio, al mattino dalle 7 alle 11 e in orario pomeridiano dalle ore 18 alle ore 22.L'isola ecologica di via Castel del Monte, osserverà orario di apertura dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 22.