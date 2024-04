Scooter contro bici elettrica a Corato: due feriti, non in pericolo di vita

Stamattina, alle ore 09:30 circa, si è verificato un incidente stradale a Corato: l'impatto ha coinvolto uno scooter e una bicicletta elettrica che, scontrandosi, hanno provocato due feriti.Fortunatamente i due soggetti coinvolti, trasportati in ospedale dagli operatori del 118, non sono in pericolo di vita.Il sinistro, avvenuto su via Prenestina, sarebbe stato causato da uno spostamento dello scooter che, per evitare di essere colpito da un'autovettura che stava effettuando una manovra, si sarebbe spostato sulla corsia del senso di marcia opposto, colpendo il ragazzo sulla bici.Questo è quanto emerge da una prima verifica effettuata dalla Polizia Locale.