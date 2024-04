Cade un albero nella piazzetta su Via Belvedere

Da oltre quindici giorni a Corato, un albero spezzato giace inerte vicino alla Scuola Belvedere. Avvolto nel consueto nastro bianco e rosso, segnala un pericolo che persiste .La domanda sorge spontanea tra i cittadini del quartiere:cosa stanno aspettando le autorità per rimuoverlo?Questo albero, sebbene non rappresenti un rischio per la sicurezza dei passanti, è un segnale, un monito visivo dell'inerzia delle istituzioni. In una città che si muove al ritmo della vita quotidiana, questo albero interrotto è un punto fermo di stasi.L'attesa prolungata per la rimozione di questo albero non è solo un problema estetico, ma di gestione delle priorità.Con la speranza che la segnalazione possa sbloccare la situazione.