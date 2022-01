Bloccata in casa dalla malattia: «Aiutatemi a trovare un alloggio più comodo per vivere»

«Se qualcuno potesse aiutarmi a trovare un alloggio dignitoso a pian terreno la mia vita potrebbe riprendere a scorrere». L'appello di Alicia, una giovane signora con problemi di salute, è pregno di dignità ma al contempo di voglia di riprendere in mano la vita, che si è fermata all'interno di un piccolo appartamento al secondo piano di un edificio d'epoca, di quelli con le scale ripide.Da circa un anno Alicia, che vive da sola in quell'appartamento, non può uscire di casa. È fortemente ipovedente e quelle scale sono per lei una trappola. Riesce a svolgere le attività quotidiane solo grazie alla sua grande forza di volontà e alla generosità di un amico che le porta la spesa e svolge per lei qualche attività all'esterno. Quel piccolo appartamento è diventato la sua prigione.Non è semplice per chi vede poco ed è costretto tra le quattro mura domestiche riuscire a mettersi in moto per mettersi alla ricerca di un nuovo alloggio, magari al pian terreno. «Se qualcuno avesse la possibilità di offrirmi un posto dove abitare, a pian terreno, la mia vita che sinora è diventata una costrizione potrebbe cambiare in meglio. Insomma, potrei tornare a vivere» ha confidato la donna a delle persone.Abbiamo attivato una mail alla quale, chi volesse, può inviare la propria eventuale disponibilità ad aiutare Alicia a trovare la casa a pian terreno. La mail è la seguente: aiutiamoalicia@gmail.com . Qui, chi volesse, può scrivere la propria proposta e il proprio recapito e sarà ricontattato.«Mi affido a voi affinché raccontiate la mia esigenza e mi aiutiate a risolvere un problema che per me è diventato davvero difficile da superare» ha fatto sapere Alicia, attraverso chi la sta seguendo, ringraziando sin d'ora quanti vorranno aiutarla. .