Festa dell'Europa alla scoperta dei valori e della storia

La sezione "Antonio Megalizzi" di Corato, del Movimento Federalista Europeo, celebrerà la Festa dell'Europa con una giornata dedicata all''Unione Europea, in collaborazione con il Centro del Movimento Federalista Europeo (MFE) della Puglia e con prestigiosi Enti, quali il Centro Europe Direct Puglia del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".Il progetto, dalla forte valenza educativa, mira a coinvolgere attivamente le comunità locali nella scoperta dei valori, della storia e delle opportunità dell'Unione Europea.L'evento gode dell'ALTO PATROCINIO DEL PARLAMENTO EUROPEO, del patrocinio morale dei "Poli Biblio – Museali" della Regione Puglia, della Fondazione "Giuseppe di Vagno" di Conversano e dell'Amministrazione Comunale di Corato, nonché del patrocinio economico dellaFondazione Vincenzo Casillo che, avendo già sostenuto la prima edizione nel 2022, conferma la propria mission a favore della formazione dei giovani del territorio.L'iniziativa ha per sponsor numerosi operatori economici del territorio, tra cui si segnala il Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro s.r.l. e FAS S.p.A.Le Scuole aderenti al progetto sono le seguenti: I.T.E.T "Padre A. M. Tannoia" – sedi di Corato e di Ruvo, I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi", I.I.S.S. "Oriani – Tandoi", Liceo "F. De Sanctis" di Trani.La manifestazione si articolerà sull'intera giornata di sabato 04 maggio 2024 con il seguente programma:MATTINA: ore 10.00 – progetto "L'Europa in un libro", seconda edizione 2024Incontro con la giornalista Cristiana Pumpo, autrice del saggio "Ventotene" – sottotitolo: "Scoglio d'Europa", Tab edizioni, giugno 2023 presso l'auditorium scolastico dell'I.I.S.S. "Federico II StuporMundi" di Corato.L'evento, a partire dalla presentazione del libro, toccherà i temi fondamentali dell'UE, tra passato, presente e futuro.Dialogheranno con l'autrice, Ennio Triggiani, Docente emerito di Diritto dell'Unione Europea dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Presidente di MFE Puglia, e Alberto Maritati, Senatore della Repubblica Italiana.La manifestazione avrà inizio con i saluti istituzionali della Segretaria di MFE Puglia, dott.ssa Simona Ciullo, e dell'Amministrazione Comunale.Nel corso della mattinata, sarà attivato un collegamento in streaming con il direttore dell'Istituto di Studi Federalisti "Altiero Spinelli" di Ventotene, dott. Mario Leone.Intermezzi musicali, letture di passi del libro ed estemporanee di pittura arricchiranno la manifestazione, che sarà aperta a tutta la cittadinanza e che vedrà come principali protagonisti gli studenti, guidati dai loro docenti referenti.Coordinerà Loredana Cialdella, segretaria della sezione MFE di Corato.L'iniziativa si concluderà intorno alle ore 12:30.POMERIGGIO – ore 18.30 – progetto "Panchine Europee in ogni Città"Inaugurazione della PANCHINA EUROPEA (Progetto della Gioventù Federalista Europea "Panchine Europee in ogni città") a Corato in Piazza Caduti di Via Fani.La manifestazione avrà inizio con i saluti di Simona Ciullo, Segretaria di MFE Puglia, e dell'Amministrazione Comunale di Corato, che ha curato nei mesi scorsi l'individuazione del sito, d'intesa con il Forum dei Giovani e ha autorizzato la pitturazione della panchina.Interverranno Shervin Haravi, avvocatessa e attivista iraniana, e Debora Striani, referente nazionale del progetto "Panchina Europea in ogni Comune" per la Gioventù Federalista Europea.La panchina europea, progettata e pitturata a cura degli studenti della IV B dell'I.I.S.S. "Federico II Stupor Mundi", guidati dal prof. Giuseppe Colangelo, sarà dedicata a Mahsa Amini e al Movimento iraniano "Donna, Vita, Libertà" (Premio Sakharov 2023 del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero)Durante la cerimonia, saranno richiamati alcuni articoli della "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" e sarà eseguito un reading letterario tratto dal libro "LOVE HARDER", sottotitolo "Le ragazze iraniane camminano davanti a noi", di Barbara Stefanelli (Solferino editore, novembre 2023).Il reading sarà introdotto da Marina Cialdella, socia di MFE Corato, e vedrà come protagonisti gli studenti delle Scuole aderenti all'iniziativa.Coordinerà Loredana Cialdella, segretaria della sezione MFE Corato.L'iniziativa si concluderà intorno alle 20:30.La cittadinanza è invitata.