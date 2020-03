Coronavirus, 94 nuovi casi in Puglia. 29 in provincia di Bari

29 nuovi casi nella provincia di Bari, per un totale di 194 persone positive

2 nuovi casi nella provincia Bat, per un totale di 32 casi positivi

10 nuovi casi nella provincia di Brindisi, per un totale di 94

27 nuovi casi nella provincia di Foggia, per un totale di 190

15 nuovi casi nella provincia di Lecce, per un totale di 103

2 nuovi casi nella provincia di Taranto, per un totale di 35

209 ricoverati con sintomi

33 terapia intensiva

400 isolamento domiciliare

4 dimessi guariti

29 deceduti, dato che sottolinea di decesso di 3 persone in più rispetto a ieri: uno nella provincia di Bari, uno nella provincia di Brindisi e uno in quella di Foggia.

Sono stati diramati dalla Protezione Civile i dati sull'emergenza coronavirus aggiornati alle 17.00. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 21 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 828 test per l'infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 94 casi, così suddivisi:1 attribuito a residente fuori regione;8 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 5.617 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 675, così divisi:12 attribuiti a residenti fuori regione; 15 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Sono 61 i pazienti trasportati dalla Lombardia in altre regioni. Ieri sera un paziente è stato trasferito da Bergamo al Miulli di Acquaviva delle Fonti.Migliaia le candidature al bando Medici per covid indetto dalla Protezione Civile per una task forse di volontari in supporto alle regioni più in difficoltà.