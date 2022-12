Non si ferma la campagna vaccinale su tutto il territorio pugliese.Nell'ultima settimana nei centri della ASL Bari sono stati somministrati 4.660 vaccini, costituiti da circa il 91% di quarte (3.856) e quinte dosi (379), oltre ad un 8,3% di terze dosi (390). La quasi totalità è rappresentata da vaccini nella formulazione bivalente (99,5%). Si conferma costante il contributo garantito dai medici di Medicina generale, che hanno erogato 2.231 dosi anti-Covid (47,8%) sul totale settimanale.Complessivamente il computo della campagna sale a 3 milioni e 161.371 somministrazioni, suddivise tra 1 milione e 123.741 prime dosi, 1 milione e 88.612 seconde, 837.773 terze, 108.814 quarte e 2.431 quinte dosi.La copertura vaccinale con tre dosi, nella popolazione a partire dai dodici anni, cresce lievemente (+0,1% sino all'80,6%). Adesione alta nei gruppi target dai 50 anni in poi (87,6%) e soprattutto oltre gli 80, dove il 95,3% ha effettuato il richiamo. La protezione con quattro dosi si attesta al 30,3% per i gruppi d'età dai 60 anni in su, arrivando a sfiorare il 45% (44,9) tra gli ultraottantenni.