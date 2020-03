Coronavirus, i casi accertati a Corato sono sei

Il bollettino epidemiologico della Puglia lo aveva anticipato, collocando Corato tra i comuni nei quali si registrano almeno sei casi accertati di positività al Coronavirus.Oggi, da Palazzo di Città, arriva la conferma e la specifica sul numero esatto dei contagiati. Sono in tutto sei le persone risultate positive nella nostra città.«Alla data del 31 marzo 2020 i casi di positività al COVID-19 registrati nel Comune di Corato sono n.6» precisano dal Comune.La ASL, come da prassi, ha attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.