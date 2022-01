Covid a Corato, si viaggia alla media di 800 nuovi casi a settimana

Ottocento nuovi casi di Covid 19 negli ultimi sette giorni a Corato. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso da Palazzo di Città relativo alla situazione contagi. Un numero superiore rispetto a quello dei negativizzati. In sostanza però, il numero degli attualmente positivi risulta leggermente ritoccato al rialzo dato anche l'importante fetta di concittadini guariti totalmente.La ASL BA ha comunicato che gli attualmente positivi in città sono 2292.Il totale dei positivi registrati da dicembre 2020 è di 6294 di cui i guariti sono 3939 e i deceduti sono 63.Si sono registrati, in 7 giorni, 795 nuovi casi, 690 guariti.