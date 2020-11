Covid, situazione drammatica a Corato: 565 positivi e 14 decessi

A distanza di una settimana dall'ultimo aggiornamento sulla situazione epidemiologica a Corato che palesava una diffusione del contagio nelle RSA della città, il sindaco Corrado De Benedittis è tornato ad aggiornare la città.Numeri drammatici quelli appena comunicati. Sono 565 i coratini positivi al coronavirus, 50 cittadini sono guariti ma sono ben 14 i deceduti.«Sono numeri che rispecchiano, in modo sempre più evidente, la diffusione del virus in città. Chiedo a tutti e tutte di essere ancora più responsabili. – fa appello il sindaco - All'interno delle proprie abitazioni è opportuno non ricevere parenti non conviventi e amici. Facciamo in modo che la curva dei contagi cominci a scendere».