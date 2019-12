Dicembre Coratino, in sordina ma c'è. Ecco l'elenco completo degli eventi

Anche per il 2019, in relazione alle ridotte risorse finanziarie in bilancio è stata prevista l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali nell'ambito del programma denominato "Dicembre Coratino" che, nel rispetto delle radicate tradizioni, rappresenta un momento di forte aggregazione dell'associazionismo culturale, musicale ed artistico presente sul territorio.Tra le maggiori manifestazioni si è voluto preservare: la tradizionale "jo-a-jo" a cura dell'Ass. Turistica Proloco Quadratum, "La Mattina degli Auguri" con l'inaugurazione del Presepe artistico, realizzato dai ragazzi del Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" di Corato, presso il chiostro Comunale, l'itinerario degli zampognari ed il concerto Gospel in Chiesa Matrice e "La Befana in Piazza" a cura dell'Ass. Turistica Proloco Quadratum, oltre ad altri eventi che interesseranno vari punti della città per far vivere lo spirito natalizio a tutta la cittadinanza.Di seguito l'elenco completo degli eventi.Piazza C.Battistiinstallazione albero di NataleEmmediesse srl10,00-23.30 via DuomoMercatini nataliziass. SMS17.30-22.00 via Dante, Via Duomo, piazza V.Emanuele, corso Garibaldi, corso Cavour Christmas in animationDuemilacento management marketing comunicazione19.00 via Di VittorioTutti insieme per un modo miglioreass. P.A.N.ore serali piazza Sedile (ex locale Difensore Civico)mostra presepialeLastella Francopiazza Ospedale VecchioNataLE IN PIAZZETTA: allestimento con addobbi nataliziass. Lo scrigno delle donnedalle alle 8.00 alle 22.30Allestimento stand e falò in P.zza Cesare Battisti con animazione musicale dalle ore 8.00 alle ore 22.30;Messa in Chiesa Matrice ore 18:00;Fiaccolata di Santa Lucia ( Percorso. Via Duomo C.so Cavour, P.zza C. Battisti);Benedizone e accensione falò in p.zza C. Battisti ore 19.30;apertura stands espositivi;concerto di musica popolare XLVII edizione TRADIZIONALE "JO' - A - JO'" - STORICO FALO' DI SANTA LUCIAAss. Turistica Proloco Quadratum15.00 Piazzale antistante Parrocchia San GiuseppeFalò di Santa LuciaParrocchia San Giuseppe18.30 via S.Domenico-Via Poerio-Via Monte CarsoFalò di Santa LuciaParrocchia S.Domenicoserale Piazza Cesare BattistiFalò di Santa LuciaParroccha Incoronataore 16.00 Via Taddei-Via dei MilleFestività di S.LuciaParroccha Sacra Famiglia16.30 Via G.AsproniCoratinolioAss. Turistica Proloco QuadratumVia DuomoAvis per fondazione Telethonass. Avis19.00 Piazza SedileNatale a Quaratass. R' Vecchiaredd10.00 - 13.00 P.zza SedileV edizione NATALE IN ALLEGRIAAss. CLUB BUENA VISTA5.30 - 8.00ore 5.30 inaugurazione Presepe cittadino presso Chiostro Comunlae;ore 5.45 itinerario di zampognari nel centro storico;dalle ore 6.00 alle ore 8.00 concerto gospel in Chiesa Matrice;ore 8.30-11.30 animazione su via Duomo e centro storico La Mattina degli auguriAssociazione Turistica Proloco Quadratum9.00 - 13.00 P.zza SedileBefana in PiazzaAssociaizone Turistica Proloco QuadratumNonostante le difficoltà oggettive legate al periodo di ristrettezze economiche che non ha permesso la realizzazione di un nutrito programma relativo al Dicembre Coratino, scelta dell'Amministrazione è stata quella di non far mancare gli eventi legati alla tradizione Coratina come la jo a jo, la mattina della Piazza e il giorno della Befana ed è alla realizzazione di tali eventi che è stato previsto un piccolo contributo.