Politica
Elezioni 2020, ecco l'elenco degli scrutatori
Nominati questo pomeriggio dalla Commissione elettorale
Corato - venerdì 28 agosto 2020 17.16
Elezioni Amministrative 2020
Candidati sindaco
Candidati al consiglio comunale
Elezioni Regionali 2020
Sono stati nominati questo pomeriggio dalla Commissione elettorale riunita in Sala Consiliare i 178 scrutatori effettivi e le 178 riserve per le prossime consultazioni comunali, regionali e referendarie del 20 e 21 settembre. La nomina è avvenuta in due estrazioni distinte con sistema di sorteggio automatizzato random.
Elenco degli scrutatori nominati in ordine di sezione.
1 STRIPPOLI ENRICO ANDREA 31/05/1997
1 MAZZILLI ANGELA 22/07/1978
1 MALDERA MARIANGELA 28/06/1993
1 VARESANO DORA 19/10/1985
2 BEVILACQUA NICANGELA DESIREE' 16/08/1979
2 D'AMICO DANIELA 03/05/1981
2 RAVALLI VALENTINA 17/04/1993
2 ZUCARO MANUELA 10/09/1998
3 MONTARULI ROSANNA 15/02/1952
3 MARTINELLI ISABELLA 08/05/1984
3 ERRICO ALESSANDRA 10/09/1990
3 CATALDO MARIANGELA 31/07/1988
4 LAMARCA ENZA 15/01/1970
4 ZUCARO LOREDANA 18/04/1977
4 TARRICONE DIEGO 06/09/1992
4 DI GENNARO DOMENICO 27/06/1991
5 DI GENNARO EZIA 07/03/1988
5 CAMPIONE ROSA 17/09/1975
5 MININNO LUCIA 10/11/1955
5 DAMIANO VINCENZO 31/03/1998
6 MALCANGI MARIA 20/02/1952
6 LUPO FIORENZA 16/11/1987
6 MARRULLI LIDIA 18/09/1955
6 CIALDELLA GENNARO 22/07/1959
7 MASTRORILLI DANIELA 04/12/1980
7 ARBORE LUISA 19/05/1957
7 COLLETTA MARIKA 22/09/1999
7 FERRUCCI CLAUDIA 20/02/2001
8 SELVAROLO ANGELA 16/06/1963
8 DI GENNARO PIETRO 20/09/1951
8 DIAFERIA FRANCESCO 10/04/1966
8 LEONE DOMENICO 26/05/1990
9 BARBIERI MARIA RITA 12/07/1988
9 BALDUCCI SAVINO 01/01/1962
9 LOIZZO GIANPAOLO 04/08/1971
9 DI FRANCO ANTONIO 10/04/1988
10 QUATELA ANNA MARIA 07/12/1980
10 PASTORE ROSSANA 08/03/1982
10 NUOVO GINETTA 23/03/1967
10 DI CLEMENTE CLELIA PAOLA 24/12/1970
11 TARRICONE PASQUALE 29/05/1965
11 SALVAGIONE ROSSELLA 27/04/1976
11 MALDERA LUISA 04/09/1994
11 BOVE ANTONELLA 02/08/1975
12 DIAFERIA LUCIA 28/04/1971
12 EPISCOPO ANTONIO 17/05/1969
12 LEONE ANNALISA 01/12/1973
12 DE PALMA LUCREZIA 07/08/1968
13 MUGGEO GIUSEPPE 05/03/1959
13 SCARINGELLA MARINA 10/09/1993
13 FALCONE GIOVANNI 05/06/1964
13 CANNILLO FELICIA ILEANA 31/01/1978
14 AMORESE GIUSEPPE 06/11/1982
14 MINTRONE FRANCESCA 21/03/2001
14 CURATELLA MARIAGRAZIA 17/06/1985
14 CAPUTO GRAZIA 26/08/1960
15 DI NUNNO SILVANA 08/01/1973
15 DE CANDIA PIO MARCELLO 11/04/1954
15 MALCANGI GIUSEPPE 22/09/1993
15 SARAGAGLIA CATALDO 09/09/1998
16 DI GRAVINA MARIA 12/11/1963
16 ROSITO MARIA ALTOMARE 06/12/1953
16 VARESANO ANNA 13/09/1969
16 DI TOMMASO ADDOLORATA 06/09/1959
17 SANTARELLA GIUSEPPE 06/08/1981
17 MALLARDO VITO 27/01/1971
17 DI GIROLAMO ROSANNA 12/07/1970
17 DE PALMA MATTEO 05/12/1981
18 LASTELLA MARIA 26/06/1966
18 DIAFERIA SERENA 10/02/1987
18 TARRICONE ANGELA 13/04/1965
18 VIRGILIO GIUSEPPE 26/12/1996
19 PROCACCI PASQUALE 30/09/1995
19 BRUNO MARICA 31/10/1979
19 MAZZILLI RAFFAELE 05/12/1985
19 D'INTRONO GIUSEPPE 10/10/1961
20 LAMARCA SIMONA 02/04/1978
20 VERNICE LARA 22/09/1991
20 PALMULLI DOMENICA 07/01/1973
20 FILANNINO INGRID 23/11/1980
21 BALDUCCI ANGELA VALENTINA 24/02/1984
21 ALTOBELLO ENRICO ROSARIO 08/05/1964
21 LOPS CARMELA 10/05/1952
21 RICCIARDELLA CRISTINA 06/09/1983
22 SICOLO FRANCESCO 24/06/1975
22 LAGRASTA RENATA 13/03/1984
22 RICCARDI GIUSEPPINA 03/08/1979
22 DI MARZO ROSANNA 03/09/1962
23 CASCARANO GIUSEPPE 29/04/1986
23 QUERCIA MARILENA 03/04/1974
23 PIARULLI SILVANA 16/04/1952
23 TANDOI MARIO 24/05/1952
24 BOVINO GIULIANA 22/05/1995
24 CIFARELLI FRANCESCO 26/08/1958
24 DI GRAVINA DANIELA 25/05/1990
24 MONOPOLI MAURO 10/11/1963
25 DE PALMA SERENA 25/08/1992
25 RIBATTI MARIANGELA 06/01/1993
25 BALDUCCI SABINA 05/06/1964
25 PIANCONE MARIANGELA 23/08/1980
26 ZERMINI PASQUALE 29/06/1955
26 TEDONE DOMENICO 28/05/1985
26 ARBORE FRANCESCA 05/02/1987
26 MANGIONE FRANCESCO 01/03/1970
27 FALCO LUCREZIA 27/06/1978
27 ROTUNNO ROSANNA 30/10/1996
27 LACIRASELLA FABRIZIO 28/10/1992
27 MININNO NADIA 25/09/1982
28 LASTELLA CINZIA 24/11/1984
28 MARGHELLA ALESSANDRA ELISA 28/03/1977
28 SELLITRI CATALDO 07/08/1999
28 SQUEO MAURO 09/12/1987
29 LEUCI LUISA 24/06/1973
29 FARUCCI DINA 25/04/1970
29 BOVE ANGELA 31/10/2000
29 DI TOMMASO RAFFAELLA 29/06/1954
30 DI BISCEGLIE VALENTINA 04/01/1996
30 FIORE ROBERTA 02/04/1999
30 GALLO ERICA 03/02/1997
30 BOVE GENNARO 03/07/1966
31 SICOLO MARIANGELA 21/12/1973
31 VENTURA LUCIA 20/09/1956
31 STRIPPOLI LUCREZIA 23/04/1967
31 MENNUNI SIMONA 07/02/1998
32 RIGANTI PIERPAOLO 03/06/1982
32 TARRICONE RACHELE 03/01/1985
32 LOBASCIO PIERLUIGI 18/09/1972
32 MUGGEO ROSSELLA 16/10/1983
33 FERRARA MICAELA 21/03/1981
33 ABBATTISTA GIANLUCA 02/04/1982
33 BRUNO GIANFRANCO 11/03/1994
33 CATERINA FRANCESCO 01/06/1953
34 PALMIERI GIACINTA SOLIDEA 17/07/1974
34 CIARAMITARO FEDERICO 02/05/1985
34 LEONE RAFFAELLA 25/07/1986
34 FERRUCCI MARINA 24/11/1980
35 DIAFERIA ANTONIO 29/05/1999
35 DI CATERINA SIMONA LUIGIA 16/04/1976
35 GALLO DIANA 16/08/1967
35 PICCARRETA CATALDO 19/03/1980
36 VARESANO GIUSEPPINA 28/09/1963
36 PECORELLA NICLANNA 14/12/1999
36 D'ORIA SERENA 21/01/1982
36 VENTURA VIVIANA 20/12/1981
37 AMORESE MANUELA 06/02/1978
37 CIALDELLA DONATO 22/03/1966
37 DI BISCEGLIE MASSIMO 28/08/1972
37 BOVINO FRANCESCO 18/04/1962
37/SEGGIO SPECIALE VANGI FILIPPO 13/05/1985
37/SEGGIO SPECIALE TARANTINI PATRIZIA 05/08/1986
38 ALBANESE ROBERTA 15/05/2001
38 DE PALO MARIA ANNA 11/07/1990
38 QUINTO NUNZIO 22/07/1971
38 PAGANELLI ANNA 27/04/1968
39 TARANTINI MICHELE 22/07/1975
39 LASTELLA FRANCESCO 09/01/1971
39 TERRONE MARIANUNZIA 19/07/1977
39 FERRARA SAMANTA SALVATORA 25/06/1979
40 DE CARO GIULIA 27/02/1978
40 PIARULLI MARIO 26/08/1993
40 LEONE FRANCESCA 24/03/1961
40 MAZZILLI RAFFAELE 03/04/1976
41 CANNILLO TERESA 23/08/1977
41 FERRUCCI ALESSANDRA 05/08/1980
41 TOTA MARIA LUISA 23/05/1969
41 BEVILACQUA DANIELA 09/03/1979
42 DIASPARRA DOMENICO 15/12/1980
42 QUERCIA GRAZIA 22/08/1990
42 D'INTRONO ROSITA 10/09/1999
42 MANGIONE NUNZIA 20/11/1977
43 DI CATERINA PASQUALE 09/08/1974
43 CAVUOTO ALESSANDRA 03/05/1987
43 DI GENNARO ROSSANA 26/03/1977
43 LEONE GIUSTINA 14/01/1967
44 PAGANELLI SARA 13/06/1987
44 BUCCI CHIARA MARTA 09/12/1999
44 MANGIONE ENZAMARIA 29/05/1977
44 LEUCI VINCENZO 06/09/1988
Elenco delle riserve
1MUGGEO ANGELA24/08/1967
2CAPOGNA CLAUDIA22/01/1998
3QUINTO SABINO08/02/1974
4PIOMBINO DOMENICO PIO MARIA20/07/1997
5AZZARITI TIZIANA30/04/1991
6DI GENNARO FRANCESCO09/01/1958
7DI GENNARO ADRIANA31/10/1994
8TERZULLI ANGELA09/09/1955
9CORCELLA SAVINO08/09/1986
10MUSTO ROSA18/06/1962
11PAGANELLI ROSA26/01/1955
12TARANTINI ANGELA23/08/1959
13PETRIZZELLI ANGELO23/10/1981
14LOTITO SABINO13/06/1974
15BALDUCCI MICHELINA03/04/1967
16CORVINO MARIA ANNA05/10/1976
17DIAFERIA GIUSEPPE07/05/1951
18GHIRO PAOLA DAMIANA09/01/1987
19LOBASCIO PASQUALE23/05/1975
20NUOVO MARIA20/04/1983
21DI CATERINA FILIPPO10/09/1976
22CARBONE GIANLUCA DANILO26/07/1994
23LEONE ISABELLA27/12/1966
24LOTITO DOMENICO05/10/1996
25TEDONE SILVANA07/05/1971
26TEDONE NICOLA04/02/1977
27TARRICONE CINZIA15/04/1992
28BONADIES ANNA MARIA01/03/1950
29ROTUNNO ROSANNA26/11/1969
30VILELLA ANTONELLA18/08/1973
31RIGANTI TIZIANA04/07/1976
32ACELLA VALERIO02/03/1996
33CAPUTO DAVIDE11/09/1995
34SCARINGELLA GAETANO DANIELE17/09/1984
35ZEZZA GIANDOMENICO16/08/1989
36MASCOLI MATTEO04/11/1989
37D'ORIA ANNA DINA10/09/1991
38COLELLA LUCREZIA24/09/1980
39TARRICONE MARIA ROSSELLA21/07/1968
40EVIANI ALESSANDRA11/10/1974
41RUTIGLIANO ANNAMARIA31/05/1967
42LOTITO DOMENICO05/09/1974
43LANERA FRANCESCA28/05/1997
44STRIPPOLI GIUSEPPE27/10/1972
45VERNICE SALVATORE19/04/1966
46BUCCI CATALDO06/01/1965
47GROSSO MARIA02/11/1971
48LABIANCA ANGELICA21/02/1997
49ROMANO NICOLETTA07/11/1975
50DE PALMA LUCIA13/08/1983
51CIALDELLA ROSAMARIA17/04/1992
52CHIECO MARIACHIARA01/01/1979
53BALDUCCI FRANCESCO21/04/1992
54TARRICONE VITTORIA29/12/1955
55PETRONE FRANCA31/03/1969
56CIALDELLA CINZIA SIMONA06/07/1976
57BERARDI LUISA13/05/1970
58PERRONE DOMENICO18/01/1977
59VENITUCCI STEFANIA13/02/1995
60LOTITO GRAZIA07/11/1966
61SARAGAGLIA GIUSEPPE06/02/1964
62TARANTINI IDA14/12/1970
63LOTITO ANGELA06/12/1986
64ROTUNNO CATALDO28/04/1973
65MATARAZZO MARIA CRISTINA05/07/1980
66COLAVITO SANDRA16/07/1974
67PETRONE VITO27/06/1984
68CIALDELLA ROBERTO29/05/1970
69ROSITO VANESSA MARIA30/05/1993
70VARESANO ROSA12/05/1968
71CATERINA DOMENICO25/06/1981
72PORCARO GABRIELLA30/06/1979
73ZAZA CATALDO11/07/1964
74MASCIAVE' GIOVANNI01/04/1971
75FALCO ROSANNA07/04/1971
76FIORE MARIANGELA13/10/1978
77CIFARELLI FRANCESCO03/11/1981
78LEUCI GRAZIA24/08/1971
79RANDOLFI ANTONELLA05/03/1978
80DIAFERIA LUCIA14/05/1971
81UNGARO NUNZIA08/10/1956
82LAFIANDRA NICOLETTA30/03/1969
83ILARINI CIMADOMO NADIA01/09/1994
84MICCOLI LUCIA20/10/1967
85PIANCONE ANTONIO28/02/1976
86DE NICOLO' EMANUELE06/12/1974
87CIMADOMO VINCENZA18/11/1971
88DE MEO FRANCESCO29/08/1975
89RIBATTI FRANCESCO16/03/1995
90DE PALMA VALERIA30/03/1981
91PAGANELLI PIERGIORGIO12/03/1997
92ARBORE MARIANO04/07/1992
93LASTELLA RAFFAELE25/10/1973
94ROSELLI GIANPAOLO15/08/1981
95LOIODICE LUCA08/08/1991
96LEO ANNAMARIA17/02/1990
97LEO IVANA04/06/1991
98MICCOLI ANNALISA27/12/1964
99ADDUCI LUCIA13/01/1969
100LOPS NUNZIA18/07/1980
101MARZOCCA MARIA LUIGIA20/01/1981
102DI BARTOLOMEO ANNALISA22/12/1986
103MASTROMAURO PAOLO22/02/1995
104ROSELLI MARIO30/07/1982
105VERNICE COSTANTINO14/07/1972
106ZUCARO ANASTASIA ANTONELLA09/11/1993
107STRIPPOLI CONCETTA19/12/1969
108DI BARTOLOMEO ROBERTA15/07/1998
109CAVUOTO GIUSEPPE30/04/1974
110MAZZILLI MASSIMO16/01/1996
111LORUSSO LUCIA26/06/1957
112SCARNERA CHIARA02/01/1968
113GALLO LUCREZIA05/01/1970
114SASSI ANTONIO13/12/1975
115SCARNERA FILOMENA23/11/1974
116DI TOMMASO ROSA28/11/1969
117BALDUCCI FRANCESCA14/03/1976
118DE SARIO ANTONIO14/11/1969
119LOTITO NICOLETTA CINZIA06/08/1975
120DI BISCEGLIE NICLA04/07/1983
121DI CANDIDO GIULIANA16/04/1973
122CANNILLO MARIELLA11/09/1975
123TARANTINI FRANCESCO24/01/1963
124PIANCONE FRANCESCO07/05/1992
125IANNONE ANGELA21/06/1995
126TOSELLINI RAFFAELE17/04/1973
127DI BISCEGLIE MARIA BEATRICE02/02/1977
128SCATAMACCHIA ELEONORA12/06/1974
129RIGOLETTO MASSIMILIANO13/11/1970
130BEVILACQUA SANDRA02/01/1993
131GADALETA ANNA PAOLA06/07/1991
132MANGIONE ANGELA20/03/1981
133CASALINO ADRIANA11/05/1978
134ZUCARO NICOLA15/02/1971
135LOPETUSO FRANCESCO13/12/1954
136PETRIZZELLI ROSSANA10/04/2000
137LAGRASTA ROSA03/10/1982
138CARNICELLA VALENTINA24/01/2000
139STRIPPOLI MARIAPIA11/10/1963
140DIAFERIA GRAZIA01/11/1957
141CIALDELLA FILOMENA19/02/1965
142NUOVO FLORIANA16/08/1982
143BOTTONE TRISHA13/03/1991
144LASORSA DANILO17/09/1991
145MARCIANO MARIA GRAZIA PIA15/11/1999
146MAZZILLI MARIELLA26/04/1973
147TANDOI NADIA16/06/1982
148SCARPA GIUSEPPE22/06/1990
149BEVILACQUA ISALBA26/03/1991
150NICHILO ROSSANA08/07/1972
151DI CEGLIE NICOLETTA21/05/1974
152IURILLI ESTER02/08/2000
153CAPUTO MASSIMILIANO04/05/1973
154CIPRI GIUSEPPE25/11/1963
155COLELLA ROBERTO16/03/1982
156TOTA FILOMENA04/05/1971
157CATALANO BARTOLOMEO05/05/1963
158SCARINGELLA ROBERTO07/04/1981
159MININNO VINCENZA21/04/1983
160LASTELLA CARMELA09/08/1959
161SCARINGELLA SABRINA30/01/1991
162MENDUNI FLORIANA19/07/1986
163NESTA MARIA04/09/1981
164AMORESE ENZA25/07/1967
165CARMINETTI ANNA10/12/1974
166AMORESE MARTINA21/02/2000
167LEONE ANGELA02/11/1976
168LEO ANNARITA30/01/1988
169QUATELA NUNZIA10/05/1964
170MASTROTOTARO MARISA20/09/1971
171OLIVIERI VINCENZO20/04/1985
172STRIPPOLI ALESSANDRA09/02/1995
173DI BENEDETTO FABIO20/02/1987
174PROCACCI ROSANNA04/02/1961
175SCAVO PAOLO21/11/1969
176MAZZILLI CHIARA23/10/1982
177D'INGEO MAURO29/08/1970
178GAGLIARDI LUCA09/06/1970
Elenco degli scrutatori nominati in ordine di sezione.
1 STRIPPOLI ENRICO ANDREA 31/05/1997
1 MAZZILLI ANGELA 22/07/1978
1 MALDERA MARIANGELA 28/06/1993
1 VARESANO DORA 19/10/1985
2 BEVILACQUA NICANGELA DESIREE' 16/08/1979
2 D'AMICO DANIELA 03/05/1981
2 RAVALLI VALENTINA 17/04/1993
2 ZUCARO MANUELA 10/09/1998
3 MONTARULI ROSANNA 15/02/1952
3 MARTINELLI ISABELLA 08/05/1984
3 ERRICO ALESSANDRA 10/09/1990
3 CATALDO MARIANGELA 31/07/1988
4 LAMARCA ENZA 15/01/1970
4 ZUCARO LOREDANA 18/04/1977
4 TARRICONE DIEGO 06/09/1992
4 DI GENNARO DOMENICO 27/06/1991
5 DI GENNARO EZIA 07/03/1988
5 CAMPIONE ROSA 17/09/1975
5 MININNO LUCIA 10/11/1955
5 DAMIANO VINCENZO 31/03/1998
6 MALCANGI MARIA 20/02/1952
6 LUPO FIORENZA 16/11/1987
6 MARRULLI LIDIA 18/09/1955
6 CIALDELLA GENNARO 22/07/1959
7 MASTRORILLI DANIELA 04/12/1980
7 ARBORE LUISA 19/05/1957
7 COLLETTA MARIKA 22/09/1999
7 FERRUCCI CLAUDIA 20/02/2001
8 SELVAROLO ANGELA 16/06/1963
8 DI GENNARO PIETRO 20/09/1951
8 DIAFERIA FRANCESCO 10/04/1966
8 LEONE DOMENICO 26/05/1990
9 BARBIERI MARIA RITA 12/07/1988
9 BALDUCCI SAVINO 01/01/1962
9 LOIZZO GIANPAOLO 04/08/1971
9 DI FRANCO ANTONIO 10/04/1988
10 QUATELA ANNA MARIA 07/12/1980
10 PASTORE ROSSANA 08/03/1982
10 NUOVO GINETTA 23/03/1967
10 DI CLEMENTE CLELIA PAOLA 24/12/1970
11 TARRICONE PASQUALE 29/05/1965
11 SALVAGIONE ROSSELLA 27/04/1976
11 MALDERA LUISA 04/09/1994
11 BOVE ANTONELLA 02/08/1975
12 DIAFERIA LUCIA 28/04/1971
12 EPISCOPO ANTONIO 17/05/1969
12 LEONE ANNALISA 01/12/1973
12 DE PALMA LUCREZIA 07/08/1968
13 MUGGEO GIUSEPPE 05/03/1959
13 SCARINGELLA MARINA 10/09/1993
13 FALCONE GIOVANNI 05/06/1964
13 CANNILLO FELICIA ILEANA 31/01/1978
14 AMORESE GIUSEPPE 06/11/1982
14 MINTRONE FRANCESCA 21/03/2001
14 CURATELLA MARIAGRAZIA 17/06/1985
14 CAPUTO GRAZIA 26/08/1960
15 DI NUNNO SILVANA 08/01/1973
15 DE CANDIA PIO MARCELLO 11/04/1954
15 MALCANGI GIUSEPPE 22/09/1993
15 SARAGAGLIA CATALDO 09/09/1998
16 DI GRAVINA MARIA 12/11/1963
16 ROSITO MARIA ALTOMARE 06/12/1953
16 VARESANO ANNA 13/09/1969
16 DI TOMMASO ADDOLORATA 06/09/1959
17 SANTARELLA GIUSEPPE 06/08/1981
17 MALLARDO VITO 27/01/1971
17 DI GIROLAMO ROSANNA 12/07/1970
17 DE PALMA MATTEO 05/12/1981
18 LASTELLA MARIA 26/06/1966
18 DIAFERIA SERENA 10/02/1987
18 TARRICONE ANGELA 13/04/1965
18 VIRGILIO GIUSEPPE 26/12/1996
19 PROCACCI PASQUALE 30/09/1995
19 BRUNO MARICA 31/10/1979
19 MAZZILLI RAFFAELE 05/12/1985
19 D'INTRONO GIUSEPPE 10/10/1961
20 LAMARCA SIMONA 02/04/1978
20 VERNICE LARA 22/09/1991
20 PALMULLI DOMENICA 07/01/1973
20 FILANNINO INGRID 23/11/1980
21 BALDUCCI ANGELA VALENTINA 24/02/1984
21 ALTOBELLO ENRICO ROSARIO 08/05/1964
21 LOPS CARMELA 10/05/1952
21 RICCIARDELLA CRISTINA 06/09/1983
22 SICOLO FRANCESCO 24/06/1975
22 LAGRASTA RENATA 13/03/1984
22 RICCARDI GIUSEPPINA 03/08/1979
22 DI MARZO ROSANNA 03/09/1962
23 CASCARANO GIUSEPPE 29/04/1986
23 QUERCIA MARILENA 03/04/1974
23 PIARULLI SILVANA 16/04/1952
23 TANDOI MARIO 24/05/1952
24 BOVINO GIULIANA 22/05/1995
24 CIFARELLI FRANCESCO 26/08/1958
24 DI GRAVINA DANIELA 25/05/1990
24 MONOPOLI MAURO 10/11/1963
25 DE PALMA SERENA 25/08/1992
25 RIBATTI MARIANGELA 06/01/1993
25 BALDUCCI SABINA 05/06/1964
25 PIANCONE MARIANGELA 23/08/1980
26 ZERMINI PASQUALE 29/06/1955
26 TEDONE DOMENICO 28/05/1985
26 ARBORE FRANCESCA 05/02/1987
26 MANGIONE FRANCESCO 01/03/1970
27 FALCO LUCREZIA 27/06/1978
27 ROTUNNO ROSANNA 30/10/1996
27 LACIRASELLA FABRIZIO 28/10/1992
27 MININNO NADIA 25/09/1982
28 LASTELLA CINZIA 24/11/1984
28 MARGHELLA ALESSANDRA ELISA 28/03/1977
28 SELLITRI CATALDO 07/08/1999
28 SQUEO MAURO 09/12/1987
29 LEUCI LUISA 24/06/1973
29 FARUCCI DINA 25/04/1970
29 BOVE ANGELA 31/10/2000
29 DI TOMMASO RAFFAELLA 29/06/1954
30 DI BISCEGLIE VALENTINA 04/01/1996
30 FIORE ROBERTA 02/04/1999
30 GALLO ERICA 03/02/1997
30 BOVE GENNARO 03/07/1966
31 SICOLO MARIANGELA 21/12/1973
31 VENTURA LUCIA 20/09/1956
31 STRIPPOLI LUCREZIA 23/04/1967
31 MENNUNI SIMONA 07/02/1998
32 RIGANTI PIERPAOLO 03/06/1982
32 TARRICONE RACHELE 03/01/1985
32 LOBASCIO PIERLUIGI 18/09/1972
32 MUGGEO ROSSELLA 16/10/1983
33 FERRARA MICAELA 21/03/1981
33 ABBATTISTA GIANLUCA 02/04/1982
33 BRUNO GIANFRANCO 11/03/1994
33 CATERINA FRANCESCO 01/06/1953
34 PALMIERI GIACINTA SOLIDEA 17/07/1974
34 CIARAMITARO FEDERICO 02/05/1985
34 LEONE RAFFAELLA 25/07/1986
34 FERRUCCI MARINA 24/11/1980
35 DIAFERIA ANTONIO 29/05/1999
35 DI CATERINA SIMONA LUIGIA 16/04/1976
35 GALLO DIANA 16/08/1967
35 PICCARRETA CATALDO 19/03/1980
36 VARESANO GIUSEPPINA 28/09/1963
36 PECORELLA NICLANNA 14/12/1999
36 D'ORIA SERENA 21/01/1982
36 VENTURA VIVIANA 20/12/1981
37 AMORESE MANUELA 06/02/1978
37 CIALDELLA DONATO 22/03/1966
37 DI BISCEGLIE MASSIMO 28/08/1972
37 BOVINO FRANCESCO 18/04/1962
37/SEGGIO SPECIALE VANGI FILIPPO 13/05/1985
37/SEGGIO SPECIALE TARANTINI PATRIZIA 05/08/1986
38 ALBANESE ROBERTA 15/05/2001
38 DE PALO MARIA ANNA 11/07/1990
38 QUINTO NUNZIO 22/07/1971
38 PAGANELLI ANNA 27/04/1968
39 TARANTINI MICHELE 22/07/1975
39 LASTELLA FRANCESCO 09/01/1971
39 TERRONE MARIANUNZIA 19/07/1977
39 FERRARA SAMANTA SALVATORA 25/06/1979
40 DE CARO GIULIA 27/02/1978
40 PIARULLI MARIO 26/08/1993
40 LEONE FRANCESCA 24/03/1961
40 MAZZILLI RAFFAELE 03/04/1976
41 CANNILLO TERESA 23/08/1977
41 FERRUCCI ALESSANDRA 05/08/1980
41 TOTA MARIA LUISA 23/05/1969
41 BEVILACQUA DANIELA 09/03/1979
42 DIASPARRA DOMENICO 15/12/1980
42 QUERCIA GRAZIA 22/08/1990
42 D'INTRONO ROSITA 10/09/1999
42 MANGIONE NUNZIA 20/11/1977
43 DI CATERINA PASQUALE 09/08/1974
43 CAVUOTO ALESSANDRA 03/05/1987
43 DI GENNARO ROSSANA 26/03/1977
43 LEONE GIUSTINA 14/01/1967
44 PAGANELLI SARA 13/06/1987
44 BUCCI CHIARA MARTA 09/12/1999
44 MANGIONE ENZAMARIA 29/05/1977
44 LEUCI VINCENZO 06/09/1988
Elenco delle riserve
1MUGGEO ANGELA24/08/1967
2CAPOGNA CLAUDIA22/01/1998
3QUINTO SABINO08/02/1974
4PIOMBINO DOMENICO PIO MARIA20/07/1997
5AZZARITI TIZIANA30/04/1991
6DI GENNARO FRANCESCO09/01/1958
7DI GENNARO ADRIANA31/10/1994
8TERZULLI ANGELA09/09/1955
9CORCELLA SAVINO08/09/1986
10MUSTO ROSA18/06/1962
11PAGANELLI ROSA26/01/1955
12TARANTINI ANGELA23/08/1959
13PETRIZZELLI ANGELO23/10/1981
14LOTITO SABINO13/06/1974
15BALDUCCI MICHELINA03/04/1967
16CORVINO MARIA ANNA05/10/1976
17DIAFERIA GIUSEPPE07/05/1951
18GHIRO PAOLA DAMIANA09/01/1987
19LOBASCIO PASQUALE23/05/1975
20NUOVO MARIA20/04/1983
21DI CATERINA FILIPPO10/09/1976
22CARBONE GIANLUCA DANILO26/07/1994
23LEONE ISABELLA27/12/1966
24LOTITO DOMENICO05/10/1996
25TEDONE SILVANA07/05/1971
26TEDONE NICOLA04/02/1977
27TARRICONE CINZIA15/04/1992
28BONADIES ANNA MARIA01/03/1950
29ROTUNNO ROSANNA26/11/1969
30VILELLA ANTONELLA18/08/1973
31RIGANTI TIZIANA04/07/1976
32ACELLA VALERIO02/03/1996
33CAPUTO DAVIDE11/09/1995
34SCARINGELLA GAETANO DANIELE17/09/1984
35ZEZZA GIANDOMENICO16/08/1989
36MASCOLI MATTEO04/11/1989
37D'ORIA ANNA DINA10/09/1991
38COLELLA LUCREZIA24/09/1980
39TARRICONE MARIA ROSSELLA21/07/1968
40EVIANI ALESSANDRA11/10/1974
41RUTIGLIANO ANNAMARIA31/05/1967
42LOTITO DOMENICO05/09/1974
43LANERA FRANCESCA28/05/1997
44STRIPPOLI GIUSEPPE27/10/1972
45VERNICE SALVATORE19/04/1966
46BUCCI CATALDO06/01/1965
47GROSSO MARIA02/11/1971
48LABIANCA ANGELICA21/02/1997
49ROMANO NICOLETTA07/11/1975
50DE PALMA LUCIA13/08/1983
51CIALDELLA ROSAMARIA17/04/1992
52CHIECO MARIACHIARA01/01/1979
53BALDUCCI FRANCESCO21/04/1992
54TARRICONE VITTORIA29/12/1955
55PETRONE FRANCA31/03/1969
56CIALDELLA CINZIA SIMONA06/07/1976
57BERARDI LUISA13/05/1970
58PERRONE DOMENICO18/01/1977
59VENITUCCI STEFANIA13/02/1995
60LOTITO GRAZIA07/11/1966
61SARAGAGLIA GIUSEPPE06/02/1964
62TARANTINI IDA14/12/1970
63LOTITO ANGELA06/12/1986
64ROTUNNO CATALDO28/04/1973
65MATARAZZO MARIA CRISTINA05/07/1980
66COLAVITO SANDRA16/07/1974
67PETRONE VITO27/06/1984
68CIALDELLA ROBERTO29/05/1970
69ROSITO VANESSA MARIA30/05/1993
70VARESANO ROSA12/05/1968
71CATERINA DOMENICO25/06/1981
72PORCARO GABRIELLA30/06/1979
73ZAZA CATALDO11/07/1964
74MASCIAVE' GIOVANNI01/04/1971
75FALCO ROSANNA07/04/1971
76FIORE MARIANGELA13/10/1978
77CIFARELLI FRANCESCO03/11/1981
78LEUCI GRAZIA24/08/1971
79RANDOLFI ANTONELLA05/03/1978
80DIAFERIA LUCIA14/05/1971
81UNGARO NUNZIA08/10/1956
82LAFIANDRA NICOLETTA30/03/1969
83ILARINI CIMADOMO NADIA01/09/1994
84MICCOLI LUCIA20/10/1967
85PIANCONE ANTONIO28/02/1976
86DE NICOLO' EMANUELE06/12/1974
87CIMADOMO VINCENZA18/11/1971
88DE MEO FRANCESCO29/08/1975
89RIBATTI FRANCESCO16/03/1995
90DE PALMA VALERIA30/03/1981
91PAGANELLI PIERGIORGIO12/03/1997
92ARBORE MARIANO04/07/1992
93LASTELLA RAFFAELE25/10/1973
94ROSELLI GIANPAOLO15/08/1981
95LOIODICE LUCA08/08/1991
96LEO ANNAMARIA17/02/1990
97LEO IVANA04/06/1991
98MICCOLI ANNALISA27/12/1964
99ADDUCI LUCIA13/01/1969
100LOPS NUNZIA18/07/1980
101MARZOCCA MARIA LUIGIA20/01/1981
102DI BARTOLOMEO ANNALISA22/12/1986
103MASTROMAURO PAOLO22/02/1995
104ROSELLI MARIO30/07/1982
105VERNICE COSTANTINO14/07/1972
106ZUCARO ANASTASIA ANTONELLA09/11/1993
107STRIPPOLI CONCETTA19/12/1969
108DI BARTOLOMEO ROBERTA15/07/1998
109CAVUOTO GIUSEPPE30/04/1974
110MAZZILLI MASSIMO16/01/1996
111LORUSSO LUCIA26/06/1957
112SCARNERA CHIARA02/01/1968
113GALLO LUCREZIA05/01/1970
114SASSI ANTONIO13/12/1975
115SCARNERA FILOMENA23/11/1974
116DI TOMMASO ROSA28/11/1969
117BALDUCCI FRANCESCA14/03/1976
118DE SARIO ANTONIO14/11/1969
119LOTITO NICOLETTA CINZIA06/08/1975
120DI BISCEGLIE NICLA04/07/1983
121DI CANDIDO GIULIANA16/04/1973
122CANNILLO MARIELLA11/09/1975
123TARANTINI FRANCESCO24/01/1963
124PIANCONE FRANCESCO07/05/1992
125IANNONE ANGELA21/06/1995
126TOSELLINI RAFFAELE17/04/1973
127DI BISCEGLIE MARIA BEATRICE02/02/1977
128SCATAMACCHIA ELEONORA12/06/1974
129RIGOLETTO MASSIMILIANO13/11/1970
130BEVILACQUA SANDRA02/01/1993
131GADALETA ANNA PAOLA06/07/1991
132MANGIONE ANGELA20/03/1981
133CASALINO ADRIANA11/05/1978
134ZUCARO NICOLA15/02/1971
135LOPETUSO FRANCESCO13/12/1954
136PETRIZZELLI ROSSANA10/04/2000
137LAGRASTA ROSA03/10/1982
138CARNICELLA VALENTINA24/01/2000
139STRIPPOLI MARIAPIA11/10/1963
140DIAFERIA GRAZIA01/11/1957
141CIALDELLA FILOMENA19/02/1965
142NUOVO FLORIANA16/08/1982
143BOTTONE TRISHA13/03/1991
144LASORSA DANILO17/09/1991
145MARCIANO MARIA GRAZIA PIA15/11/1999
146MAZZILLI MARIELLA26/04/1973
147TANDOI NADIA16/06/1982
148SCARPA GIUSEPPE22/06/1990
149BEVILACQUA ISALBA26/03/1991
150NICHILO ROSSANA08/07/1972
151DI CEGLIE NICOLETTA21/05/1974
152IURILLI ESTER02/08/2000
153CAPUTO MASSIMILIANO04/05/1973
154CIPRI GIUSEPPE25/11/1963
155COLELLA ROBERTO16/03/1982
156TOTA FILOMENA04/05/1971
157CATALANO BARTOLOMEO05/05/1963
158SCARINGELLA ROBERTO07/04/1981
159MININNO VINCENZA21/04/1983
160LASTELLA CARMELA09/08/1959
161SCARINGELLA SABRINA30/01/1991
162MENDUNI FLORIANA19/07/1986
163NESTA MARIA04/09/1981
164AMORESE ENZA25/07/1967
165CARMINETTI ANNA10/12/1974
166AMORESE MARTINA21/02/2000
167LEONE ANGELA02/11/1976
168LEO ANNARITA30/01/1988
169QUATELA NUNZIA10/05/1964
170MASTROTOTARO MARISA20/09/1971
171OLIVIERI VINCENZO20/04/1985
172STRIPPOLI ALESSANDRA09/02/1995
173DI BENEDETTO FABIO20/02/1987
174PROCACCI ROSANNA04/02/1961
175SCAVO PAOLO21/11/1969
176MAZZILLI CHIARA23/10/1982
177D'INGEO MAURO29/08/1970
178GAGLIARDI LUCA09/06/1970