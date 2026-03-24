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Giuseppe Quercia, segretario PD Corato: «Con il NO ha vinto la democrazia»

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Corato - martedì 24 marzo 2026 12.08 Comunicato Stampa
«Con il NO ha vinto la democrazia: anche da Corato, amministrata dalla maggioranza retta dal sindaco De Benedittis, come da tutta la Puglia governata da Antonio Decaro, è arrivato un messaggio chiaro e un contributo sostanziale: la Puglia è la quarta regione italiana per la percentuale del NO. Questo è un messaggio profondamente politico» così Giuseppe Quercia, Corato, dopo l'esito del Referendum.

«"L'Italia s'é desta", in difesa dei valori fondanti della democrazia con una volontà popolare forte e sapiente, che va oltre gli interessi di parte. Dalle urne di questo referendum è venuta fuori la fotografia di un Paese unito, da nord a sud, contro la riforma di una destra arrogante che ha preso una bella batosta.»

«E viene fuori anche la fotografia di un centrosinistra unito, con i partiti, i movimenti e le forze progressiste ma soprattutto il lavoro straordinario dei comitati civici per il NO che hanno organizzato migliaia di convegni in Puglia. Un patrimonio civico e civile che non và disperso.» ha concluso il segretario PD.
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