Scrutatori per Referendum Costituzionale 22 e 23 marzo: i nomi

Corato - venerdì 27 febbraio 2026
12.44
Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, il sorteggio degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Sul sito del Comune di Corato
la lista per sezione dei sorteggiati e la lista delle riserve.
