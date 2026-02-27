Voto
Scrutatori per Referendum Costituzionale 22 e 23 marzo: i nomi

Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, il sorteggio

Corato - venerdì 27 febbraio 2026 12.44
Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, il sorteggio degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione per il Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Sul sito del Comune di Corato la lista per sezione dei sorteggiati e la lista delle riserve.
