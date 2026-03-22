Attualità
Affluenza al 12,3% per il referendum: Corato al primo aggiornamento di giornata
Parte con passo lento la partecipazione, in attesa dei flussi pomeridiani
Corato - domenica 22 marzo 2026 12.37
L'affluenza registrata alle ore 12 per il referendum odierno a Corato si attesta al 12,3%, un dato che delinea un avvio moderato della partecipazione.
Le prossime rilevazioni, soprattutto quelle del tardo pomeriggio, offriranno un quadro più chiaro sull'andamento della giornata elettorale.
Le prossime rilevazioni, soprattutto quelle del tardo pomeriggio, offriranno un quadro più chiaro sull'andamento della giornata elettorale.
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