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Affluenza al 12,3% per il referendum: Corato al primo aggiornamento di giornata

Parte con passo lento la partecipazione, in attesa dei flussi pomeridiani

Corato - domenica 22 marzo 2026 12.37
L'affluenza registrata alle ore 12 per il referendum odierno a Corato si attesta al 12,3%, un dato che delinea un avvio moderato della partecipazione.
Le prossime rilevazioni, soprattutto quelle del tardo pomeriggio, offriranno un quadro più chiaro sull'andamento della giornata elettorale.
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