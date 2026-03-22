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Affluenza al 32.15% per il referendum: Corato al secondo aggiornamento di giornata ore 19

Moderata partecipazione alle urne

Corato - domenica 22 marzo 2026 19.27
L'affluenza registrata alle ore 19 per il referendum odierno a Corato si attesta al 32.15%, un dato che delinea una crescente partecipazione.
Le prossime rilevazioni, soprattutto quella delle 23 offrira un quadro più chiaro sull'andamento della giornata elettorale.
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