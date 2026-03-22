Attualità
Affluenza al 32.15% per il referendum: Corato al secondo aggiornamento di giornata ore 19
Moderata partecipazione alle urne
Corato - domenica 22 marzo 2026 19.27
L'affluenza registrata alle ore 19 per il referendum odierno a Corato si attesta al 32.15%, un dato che delinea una crescente partecipazione.
Le prossime rilevazioni, soprattutto quella delle 23 offrira un quadro più chiaro sull'andamento della giornata elettorale.
Le prossime rilevazioni, soprattutto quella delle 23 offrira un quadro più chiaro sull'andamento della giornata elettorale.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere